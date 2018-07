Trafic SNCF légèrement perturbé vendredi, jour de grands départs en vacances

Le trafic sera légèrement perturbé sur le réseau de la SNCF, vendredi, première journée de grève menée uniquement par la CGT Cheminots et Sud Rail après un mouvement de trois mois mené de manière unitaire par les syndicats.

Alors que la réforme de la SNCF a déjà été promulguée, les cheminots, à l'appel de la CGT et de Sud Rail, reprennent leur mouvement de grève au moment des premiers départs en vacances en France. Vendredi 6 juillet, quatre TGV et TER sur cinq, deux trains Intercités sur trois et trois trains Transilien sur quatre circuleront en moyenne, a indiqué la direction du groupe ferroviaire.

Le trafic des trains internationaux sera pour sa part "normal" pour les Eurostar, Thalys et la liaison France-Espagne, "quasi normal" pour la liaison France-Allemagne, selon les prévisions de la direction. Côté Lyria, il y aura un train sur deux, tandis que deux trains sur trois sont prévus pour la liaison France-Italie.

Peser dans les négociations de branche

Après un épisode de trois mois de grève mené par l'ensemble des syndicats du secteur, les syndicats dits réformistes – CFDT et Unsa – ont décidé de sortir du mouvement de contestation à la fin du mois de juin. Dans le même temps, le président français, Emmanuel Macron, a signé le 27 juin le projet de loi "pour un nouveau pacte ferroviaire", apportant ainsi la touche finale à la réforme de la SNCF vivement contestée par les cheminots.

La CGT Cheminots et Sud Rail ont quant à eux souhaité continuer le mouvement pendant les vancances d'été pour peser dans les négociations de branche qui doivent définir la nouvelle convention du secteur, ainsi que les négociations d'entreprise avec la SNCF. Les deux syndicats, toujours mobilisés contre la réforme ferroviaire, appellent également à faire grève samedi 7 juillet, autre jour de grands départs en vacances.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 05/07/2018