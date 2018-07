Mondial-2018 : Pavard, Kanté… les chansons à la gloire des Bleus se multiplient

Alors que l'équipe de France s'apprête à défier l'Uruguay vendredi, les supporters des Bleus rivalisent d'imagination pour chanter les exploits de leurs champions. N'golo Kanté, Kylian Mbappé et Benjamin Pavard ont tous eu droit à leur hymne.

"We will survive", "Zidane, il va marquer", "Allez les Bleus, on est tous ensemble"… Chacune des épopées (ou naufrages) des Bleus en Coupe du monde a eu son hymne correspondant. Le Mondial-2018 ne fait pas exception. Alors que les Français vont disputer un quart de finale vendredi 6 juillet face à l'Uruguay, France 24 fait un petit tour des chansons qui fleurissent à la gloire de l'équipe de France et de ses joueurs.

Benjamin Pavard, un héros qui vient de nulle part

Lors du huitième de final face à l'Argentine de Lionel Messi, les supporters français se sont trouvé un nouveau héros : Benjamin Pavard. Encore inconnu avant le mondial, le défenseur du VfB Stuttgart en Allemagne a d'abord volé la place de titulaire dans le couloir droit à Djibril Sidibé. Puis, samedi 30 juin, c'est le cœur des supporters que Benji a dérobé. Fautif sur les deux premiers buts argentins, il s'est fait pardonner en plantant une spectaculaire demi-volée croisée de l'extérieur du pied droit dans la lucarne du gardien argentin. Dans le jargon, on appelle ça faire une Thuram.

Un tel exploit a inspiré les fans des Bleus qui louent cet homme "venu de nulle part" et qui a "une frappe de bât***".

SoFoot n'avait cependant pas attendu le huitième de finale pour déceler le potentiel du natif de Maubeuge. Dès le 16 juin, avant le premier match des Bleus du mondial face à l'Australie, le site spécialisé avait posté "Benji Pavard Squad", une chanson pastichant les codes du rap hardcore et au refrain entêtant : " Bievenue dans mon put**** de Benji Pavard Squad ! Musique à fond ! Uzis, ballon !"

"Messi Ciao"

"Bella Ciao", chant révolutionnaire italien, est partout depuis la diffusion planétaire de la série "Casa de Papel" sur Netflix. Les Brésiliens, éternels ennemis de l'Argentine, l'ont détourné pour se moquer des mauvaises performances de l'Albiceleste. Une version bien meilleure que celle de maître Gims.

Partageurs, les supporters brésiliens n'étaient que trop heureux de l'apprendre à leur homologues français à l'occasion de l'élimination de l'équipe de Lionel Messi.

Mondialisation :

En #Rusia2018 les hinchas cariocas🇧🇷 apprennent aux supporters #FRA leur version de la chanson🇮🇹 Bella Ciao qu’ils ont inventée après la défaite des 🇦🇷 face à la 🇭🇷 : Messi Ciao 🎶

Décidément la rivalité 🇧🇷🇦🇷🤪 #FRAARG #CM2018 pic.twitter.com/WKH2pOuBGq Cindy Colmenares (@C1ndy9) 27 juin 2018

N'Golo Kanté, bientôt sur les Champs-Élysées ?

S'Il est moins médiatique qu'un Paul Pogba ou moins flamboyant qu'un Kylian Mbappé, N'Golo Kanté n'en reste pas moins un des artisans majeurs des performances des Bleus. Le milieu défensif de Chelsea, révélé au Stade Malherbe de Caen, semble partout sur un terrain de foot. Il récupère, relance, intercepte. Certains supporters ont décidé de rendre un hommage plus que mérité à ce travailleur de l'ombre à l'éternel sourire. Sur l'air de "Champs-Élysées" de Joe Dassin, il est promis que le "gars sûr de Dédé", "il va bouffer Léo Messi". Mission accomplie.

Faites comme ces supporters français en Russie : chantez la chanson de N'Golo Kanté partout où vous allez !! pic.twitter.com/brNWl4icvd SO FOOT (@sofoot) 25 juin 2018

🎤 On veut t'entendre chanter toute la journé : 🎶 N'GOLO KANTÉ, N'GOLOOOOO KANTÉ, PALA PALALA !! pic.twitter.com/ujTS0artGB SO FOOT (@sofoot) 21 juin 2018

Une (bonne) chanson sur Mbappé reste à écrire

Kylian est le phénomène qui fascine la planète football depuis son éclosion à Monaco début 2017. L'actuel attaquant du PSG a déjà marqué trois fois dans cette Coupe du monde. Il est également le joueur le plus jeune à réaliser un doublé lors d'un mondial depuis un certain Pelé, légende brésilienne. Pourtant, aucune chanson à sa gloire n'a encore émergé. SoFoot a bien tenté, mais force est de constater que c'est bien moins réussi que "Benji Pavard Squad" et loin d'être digne de la tortue ninja française.

"Gérard Depardieu, sors nous ta vodka…"

Les supporters des Bleus n'ont pas attendu les premiers matches du mondial pour pousser la chansonnette. Le groupe des "Irrésistibles Français" a détourné la chanson sur Jean-Michel Aulas, composée à l'origine par les supporters marseillais à l'occasion de l'Europa League. Elle avait fait scandale car ils promettaient,entre deux insultes, de "tout casser chez toi", comprendre le stade flambant neuf de Lyon qui accueillait la finale de l'évènement. Pour la Coupe du monde, la chanson est devenue un sage appel à Gérard Depardieu à préparer l'apéritif car "on va la gagner chez toi." Jean-Michel Aulas préfère ça.

Francis Lalanne toujours présent

Francis Lalanne est fan de foot et des Bleus devant l'éternel. En 2012, à l'occasion de l'Euro, il avait chanté un direct une chanson dédiée à Laurent Blanc, le sélectionneur de l'époque. En 2018, il récidive. il a ressorti son chant de l'Euro-2016 et l'a interprété avec les Corsaires dunkerquois, club de supporters de l'équipe de France. Ce "chant du départ" appelle à l'unité autour des Bleus : "On gagne ensemble, on perd ensemble : mais on ne se lâche jamais la main !" C'est beau mais pas très entraînant.

Première publication : 05/07/2018