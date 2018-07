Donald Trump fait importer des drapeaux de Chine pour sa campagne de réélection

Au moment où la guerre commerciale sino-américaine bat son plein, un entrepreneur chinois a assuré avoir confectionné les drapeaux de campagne pour Donald Trump en 2016 et avoir reçu une commande pour celle de 2020.

Le Maga (Make american great again) serait “Made in China”. Du moins en partie : les drapeaux de soutien à Donald Trump pour sa campagne de réélection en 2020 seront fabriqués en Chine, a assuré Li Jiang, le patron de l’usine qui les confectionne, à la radio américaine NPR, mardi 3 juillet. Ces allégations tombent au plus mauvais moment pour le président américain qui vient d’appuyer sur le bouton de la guerre commerciale contre Pékin pour protéger officiellement l’emploi américain contre la main-d’œuvre bon marché chinoise.

“Nous avons fait ces drapeaux pour la campagne de 2016 et nous avons reçu une commande pour 2020”, a précisé l’entrepreneur chinois. Pour lui, c’est une simple question de jugeote commerciale. “Nos clients sont intelligents, ils savent que nous sommes moins chers que nos concurrents et ils n’achèteraient aux États-Unis que si les prix y étaient plus bas”, juge l’homme d’affaires.

Make China great again ?

Donald Trump ne ferait que suivre l’exemple d’autres clients de tous les pays. Depuis l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce en 2001, l’entreprise de Li Jiang est devenue l’un des principaux fournisseurs de drapeaux au monde, rappelle NPR. Il en a vendu à l’Allemagne, à la France, au Brésil ou encore à Hillary Clinton.

Mais l’adversaire démocrate malheureuse de Donald Trump en 2016 n’avait pas fait du “buy American, hire American” (achetez américain, engagez des Américains) l’un de ses cris de ralliement électoraux. Elle n’avait pas non plus pris publiquement la Chine et ses exportations en grippe.

Ce n’est pas la première fois que le protectionnisme de Donald Trump se retourne contre lui. Les médias se sont fait une spécialité de traquer l’origine de tout ce que le président touche, vend ou porte. En 2012, celui qui n’était alors qu’un simple milliardaire était resté coi face à David Letterman, présentateur vedette de la chaîne CBS, qui avait démontré que les cravates Donald Trump étaient toute fabriquées en Chine, tandis que ses costumes provenaient du Mexique. Une partie du linge et accessoires des hôtels Trump sont également confectionnés en Chine, comme les serviettes de bain ou les chandeliers, rappelle le Huffington Post.

Ras les casquettes ?

Ivanka Trump, la fille du président américain, a aussi largement recours à la main-d’œuvre chinoise pour ses lignes de vêtements. Des douaniers américains avaient même raconté à l’Agence France presse que 53,5 tonnes de chaussures, sacs et habits de la marque Ivanka Trump entraient sur le territoire américain en provenance de Chine au moment précis où Donald Trump faisait un discours sur l’importance du “made in America” en janvier 2017.

Mais l’obsession des médias pour le décalage entre le discours protectionniste de Donald Trump et sa propension à se tourner vers les usines chinoises (ou d’ailleurs), les poussent parfois à l’erreur. C’est ainsi que plusieurs publications ont assuré en janvier 2017 que les casquettes rouges ornés de l'acronyme Maga portés par les supporters du président lors de son inauguration étaient importés de Chine. En réalité, il s’agissait de contrefaçons. Les casquettes officielles, disponibles sur le site du président, sont confectionnées aux États-Unis. Ils font partie de ces quelques rares produits de la galaxie Trump réellement “made in America”.

Première publication : 06/07/2018