Mondial-2030 : la Tunisie est pour une candidature commune avec le Maroc et l'Algérie

Alors que les rumeurs sur une candidature conjointe du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie pour l'organisation du Mondial-2030 vont bon train, le président de la fédération tunisienne de football s'est dit ouvert à cette idée.

Le Maroc ne semble pas avoir été refroidi par son nouvel échec dans la course à l’organisation du Mondial. Déjà cinq fois malheureux (1994,1998, 2006, 2010 et 2026), le Royaume chérifien réfléchi a une nouvelle candidature pour le Mondial-2030, mais commune avec ses voisins tunisiens et algériens.

Selon la BBC, le président de la fédération tunisienne de football s’est dit jeudi 5 juillet favorable à ce projet. "Nous n’avons reçu aucune offre officielle, mais nous sommes ouverts à cette idée et nous aimerions que cela se produise", a-t-il déclaré.

Quelques jours plus tôt, c’était le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports qui avait lancé des signaux favorables. "L’Algérie va étudier une possible candidature des pays du Maghreb pour l’organisation du Mondial", a-t-il affirmé le 3 juillet à des journalistes. "Quand nous regardons nos villes avec les équipements sportifs et culturels, nous sommes capables de penser que nous pouvons accueillir des événements internationaux importants".

Cette candidature commune aurait plus de chances d’aboutir. Le trio États-Unis/Canada/Mexique a en effet été désigné pour organiser en 2026 la première Coupe du monde à 48 équipes, aux dépens du Maroc.

Pour 2030, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay sont aussi sur les rangs. Ils veulent proposer une candidature commune pour célébrer le centenaire de la première Coupe du Monde qui s’est déroulée en 1930 en Uruguay. La Fifa ne devrait se décider qu’en 2022, lors du Mondial qui se déroulera au Qatar.

Avec Reuters

Première publication : 06/07/2018