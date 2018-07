Football et société au centre de l'exposition "Par amour du jeu 1998-2018"

Pour le Mondial-2018 et les 20 ans de la victoire de l'équipe de France lors du Mondial-1998, les Magasins généraux organisent une exposition, "Par amour du jeu 1998-2018", l'occasion d'explorer les liens entre création, football et société.

Aux Magasins généraux à Pantin, près de Paris, 38 artistes originaires du monde entier, reconnus ou émergents, s'intéressent à la question du football en tant que phénomène de société majeur. On y trouve pêle-mêle une sculpture de la main de Maradona, le tableau d'un footballeur blessé ou encore une représentation de l'ancien joueur camerounais Roger Milla.

"Chacun, avec son propre regard, sa propre histoire, sa propre discipline artistique, éclaire l'une des facettes du football : le football et la religion, le football et la politique, le football et les femmes...", explique Eugénie Lefebvre, directrice des Magasins Généraux. Et de préciser : "On a avec toutes ces oeuvres une espèce de reflet un peu social et sociétal de ces vingt dernières années."

Déployée sur plus de 1 000 mètres carrés et pensée comme une agora créative, l'exposition se veut un catalyseur de rencontres et de réflexions entre les créateurs et les visiteurs.

