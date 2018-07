Le bilan des intempéries au Japon passe à plus de 140 morts

Le bilan des terribles inondations et des coulées de boue dans l'ouest du Japon est monté à 141 morts, ont annoncé les autorités mardi. Au moins 10 personnes sont encore portées disparues.

Les inondations et coulées de boue provoquées par de très violentes précipitations dans l'ouest du Japon ont tué au moins 141 personnes, a annoncé mardi 10 juillet le gouvernement. Au moins 10 autres sont officiellement portées disparues, a précisé Yoshihide Suga, le porte-parole de l'exécutif, tandis que les médias donnaient un total bien supérieur.

"Les 75 000 policiers, pompiers, soldats des Forces d'autodéfense (appellation de l'armée japonaise, NDLR) et garde-côtes font de leur mieux" pour porter secours aux sinistrés, a souligné Yoshihide Suga.

Les recherches et travaux de nettoyage se poursuivent désormais sous un soleil de plomb, avec une température de 35°C prévue à l'ombre, "et ce temps ensoleillé devrait durer une semaine au moins", a ajouté Yoshihide Suga, demandant une "grande vigilance" face au risque d'insolation et de coup de chaleur, ainsi qu'aux possibles nouveaux glissements de terrain.

À Kurashiki, dans le quartier Mabi, coincé entre plusieurs cours d'eau et dont une large partie a été inondée, l'eau est partie, laissant le sol entièrement couvert d'une couche de couleur sable, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les secouristes en uniforme bleu clair parcouraient les rues jonchées de détritus drainés par les flots, tandis que des habitants commençaient à nettoyer. "Je me suis mariée ici et nous avons construit cette maison deux ans après nos noces, nous y avons élevé nos fils désormais adultes, c'est chargé de tant de souvenirs", témoigne sur place pour l'AFP Fumiko Inokuchi, 61 ans, mère de trois enfants. "J'ai vu ma maison sombrer sous l'eau et je ne pouvais rien faire du tout, absolument rien, je me sentais impuissante", ajoute cette femme, les larmes aux yeux.

Privés d'eau courante

"A Mabi, nous poursuivons nos recherches avec le personnel des forces d'autodéfense, nous vérifions une à une les maisons pour nous assurer que ne s'y trouvent pas des personnes bloquées", a expliqué à l'AFP un responsable du gouvernement préfectoral d'Okayama. "Nous proposons également des services de bain chaud et distribuons de l'eau. Nous savons que c'est un combat contre le temps et nous faisons tous les efforts possibles", a-t-il précisé.

Dans la ville de Kurashiki (483 000 habitants), 8 900 foyers sont privés d'eau courante, un problème qui affecte au total plus de 200 000 maisons dans l'ensemble de la large partie de l'ouest affectée par les conséquences tragiques de ces pluies diluviennes. Dans les zones où les bâtisses sont à flanc de montagne, les éboulements ont entraîné avec eux des maisons totalement détruites au passage, la boue a recouvert des quartiers entiers.

Des records de pluviométrie ont été enregistrés en 72 heures dans 118 points d'observations répartis dans une quinzaine de préfectures.

Face à la gravité de la situation, le Premier ministre Shinzo Abe "a décidé d'annuler une tournée prévue à partir de mercredi en Belgique, France, Arabie Saoudite et Égypte", afin de donner la priorité "au sauvetage des sinistrés et à la reconstruction", a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Avec AFP

Première publication : 10/07/2018