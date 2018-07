Guerre commerciale : Trump contre le reste du monde

La guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde concerne des produits aussi divers que l'acier, le papier toilette américain ou encore les disques durs "made in China".

À droits de douane, droits de douane et demi, puis droits de douane trois quarts. Où la surenchère s'arrêtera-t-elle ? Le président américain Donald Trump a trouvé de nouveaux produits chinois à taxer. L'administration américaine a publié, mercredi 11 juillet, une liste d'exportations chinoises d'une valeur de 200 milliards de dollars qui pourraient être soumises à des droits de douane de 10 %.

Cette nouvelle menace de tarifs douaniers illustre, une nouvelle fois, à quel point les tensions entre les États-Unis d’un côté, et la Chine et l’Union européenne de l’autre, ont dégénéré en guerre commerciale.

Le conflit avait débuté avec la mise en place aux États-Unis, en mai 2018, de droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium. La goutte qui a fait déborder le vase est l’entrée en vigueur, le 6 juillet, des taxes américaines sur 818 produits chinois. Pékin a rétorqué dans la foulée en imposant des droits de douanes sur 545 produits américains.

Entre les taxes réellement imposées et les menaces proférées aussi bien par Donald Trump que la Chine, l'UE et même le Canada et le Mexique, il est devenu difficile de suivre le fil de cette guerre commerciale… Le point sur les batailles en cours.

Première publication : 11/07/2018