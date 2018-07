Thaïlande : les derniers rescapés de la grotte sont sortis sous sédatif

Plusieurs enfants secourus d'une grotte en Thaïlande où ils étaient piégés par les eaux, sont sortis endormis sous tranquillisants. Dans une vidéo rendue publique mercredi, les garçons, placés en quarantaine, apparaissent en bonne santé.

Les opérations de sauvetage ont permis de sortir les douze enfants restés prisonniers des eaux dans une grotte en Thaïlande depuis le 23 juin. Certains des enfants ont été sortis "endormis" sur des brancards. Les cinq derniers rescapés ont été extirpés le 10 juillet de la grotte de Tham Luang, dans le nord de la Thaïlande. Une vidéo rendue publique, mercredi 11 juillet, par les autorités les montre apparaissant en bonne santé à l'hôpital où ils ont été admis.

Le championnat espagnol de football (Liga) a invité les treize rescapés thaïlandais de la grotte à venir assister à un match en Espagne lorsqu'ils seront remis sur pied, afin de pouvoir rencontrer leurs "héros". L'un des enfants portait un maillot du Real Madrid. "Le moment venu et quand ils seront prêts, j'aimerais inviter personnellement les enfants et leur entraîneur à assister à un match de la Liga. Nous aimerions les héberger et partager avec eux la joie du football, en espérant que ce geste puisse être utile après les événements de ces dernières semaines", a déclaré dans un communiqué le président de la Liga Javier Tebas.

La Fifa avait également invité les rescapés en Russie pour assister à la finale de la Coupe du monde dimanche, mais les médecins thaïlandais ont estimé qu'ils devaient rester hospitalisés pour le moment, notamment pour voir s'ils sont porteurs d'infections. Deux d'entre eux ont été traités pour des signes de pneumonie.

L'opération pose encore question

L'opération, qualifiée de "mission impossible" par le chef de la cellule de crise, a été menée à bien, d'après les autorités thaïlandaises, qui ont longtemps été peu disertes sur le déroulement de l'évacuation. Reste la question : comment 12 garçons de 11 à 16 ans dont aucun ne pratique la plongée et certains ne savent pas nager ont-ils pu s'extraire d'une grotte aux étroits passages, ponctuée de boyaux inondés à la visibilité nulle ? Un plongeur thaïlandais, à court d'air, est notamment mort au cours des préparatifs à l'évacuation.

Quelques premiers éléments de réponse ont été apportés par une vidéo rendue publique le 11 juillet par les secouristes montrant des enfants sous sédatif, sortis de la grotte enveloppés dans des couvertures de survie dans un brancard souple, qui leur sert de cocon. Ils sont équipés d'une combinaison et d'un équipement de plongée. La vidéo montre des secouristes thaïlandais et étrangers porter ou faire progresser un brancard soutenu par un système de cordages et de poulies. De multiples tuyaux en caoutchouc ou en plastique courent le long de boyaux étroits.

"Certains d'entre eux étaient endormis, d'autres remuaient les doigts, (comme s'ils) étaient groggy. Mais ils respiraient", a expliqué à l'AFP le commandant Chaiyananta Peeranarong, qui a été le dernier plongeur à sortir de la grotte. Des médecins avaient été positionnés le long du parcours et vérifiaient leur état et leur pouls.

"Tranquillisant léger"

Le chef de la junte au pouvoir Prayut Chan-O-Cha avait affirmé, mardi, que les secouristes avaient donné un "tranquillisant léger" aux enfants pour éviter de paniquer mais qu'en aucun cas ils n'avaient été assommés de médicaments.

Pour cette opération, la Thaïlande a fait appel à des spécialistes étrangers pour appuyer ses propres plongeurs. Treize plongeurs "de classe mondiale", dont l'Australien Richard "Harry" Harris, anesthésiste et plongeur, ont participé au sauvetage, a expliqué le chef de la cellule de crise Narongsak Osottanakorn, selon qui l'opération n'aurait pu avoir lieu sans ce médecin australien.

Les secouristes avaient repoussé l'évacuation, le temps de pomper l'eau, jusqu'à avoir un minimum de portions sous-marines à parcourir en plongée. Mais ils étaient sous la menace de nouvelles pluies. Mardi, alors que les derniers secouristes sortaient de la grotte, des pompes ont fini par lâcher, rendant impraticable un passage où ils pouvaient auparavant marcher.

"Si l'on ne pompait pas l'eau à cet endroit, on ne pouvait sortir qu'avec une bouteille d'oxygène", a confié l'ex-commando de marine. La vingtaine de secouristes qui restait à l'intérieur a juste eu le temps de sortir avant que ce passage soit submergé.

Les élèves remercient en chanson

Les 12 enfants et l'entraîneur, amaigris après deux semaines perchés sur un promontoire à quatre kilomètres de l'entrée de la grotte, récupèrent désormais à l'hôpital de Chiang Rai.

Dans la vidéo rendue publique par les autorités, les enfants, maintenus en quarantaine derrière une vitre, portent des masques sur le visage, font un signe de la tête et des mains en direction des personnes venues les voir.

S'ils s'en sont sortis, "c'est peut-être parce qu'ils étaient ensemble, comme une équipe, s'aidant les uns les autres", a estimé l'inspecteur général du ministère de la Santé Thongchai Lertwilairatanapong, mettant en avant le rôle de l'entraîneur de 25 ans.

Quelques centaines d'écoliers se sont rassemblés mercredi devant l'établissement où vont séjourner encore plusieurs jours les rescapés. Sous la houlette d'un enseignant, les élèves chantent pour remercier "tous ceux qui ont contribué à la réussite de la mission", témoignage modeste de la reconnaissance envers les spécialistes étrangers qui ont contribué aux opérations.

Les enfants ont reçu de nombreux messages de soutien de célébrités aussi diverses que le président américain Donald Trump, la star de football Lionel Messi ou le gourou américain de la technologie Elon Musk.

