Tour de France : Martin remporte la 6e étape, Van Avermaet toujours maillot jaune

Une étape taillée pour les puncheurs. Dan Martin a tiré son épingle du jeu et remporté la 6e étape du Tour de France jeudi 12 juillet, après une attaque à 1 200 mètres de la ligne d'arrivée. Le cycliste irlandais a précédé d'une seconde le Français Pierre Latour, parti à sa poursuite, et de trois secondes un petit groupe réglé par l'Espagnol Alejandro Valverde, devant le Français Julian Alaphilippe.

Dan Martin, âgé de 31 ans, et dont le palmarès est orné de deux "monuments" (Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie), a signé sa deuxième victoire d'étape dans la Grande Boucle. Il avait terminé 6e au classement final en 2017.

Fébrilité chez les leaders

Le Belge Greg Van Avermaet a gardé le maillot jaune de leader après cette étape. Côté favoris, le Français Romain Bardet et le Néerlandais Tom Dumoulin ont perdu du temps sur un incident mécanique dans le final, lâchant respectivement une trentaine et une cinquantaine de secondes sur la tête de la course.

Le Britannique Christopher Froome a pour sa part légèrement fléchi dans la montée d'arrivée, une côte de 2 kilomètres à 6,9 % de pente. Il a franchi la ligne huit secondes après Dan Martin.

Durant cette étape, l'équipe Quick-Step a provoqué une bordure à plus de 100 kilomètres de l'arrivée en utilisant le vent de côté. Plusieurs leaders d'équipes (Nibali, Quintana, Barguil, Zakarin, Martin et Fuglsang) ont été piégés mais ont pu revenir après une dizaine de kilomètres.

Vendredi 13 juillet, la 7e étape, entre Fougères et Chartres, sera la plus longue du Tour de France 2018, d'une distance de 231 kilomètres.

Avec AFP

Première publication : 12/07/2018