Mondial-2018 : au cœur du quartier moscovite d’Izmaïlovo, un Disneyland au pays des Soviets

Quartier emblématique de l'est moscovite, Izmaïlovo attire aujourd'hui un grand nombre de touristes. Kremlin, attractions, marché aux puces… Une nouvelle vie pour ce district et ses quatre tours qui ont jadis accueilli les athlètes des JO-1980.

Dans l’effervescence d’une Coupe du monde, il est parfois difficile de sentir le pouls d’une métropole. Avec ses gratte-ciels staliniens, ses immenses artères et ses restaurants ultra-chics du centre-ville, Moscou n’échappe pas à la règle. Plus encore qu’à l’accoutumée – et alors que les Fan Zones de la Fifa défigurent les lieux les plus emblématiques de la ville – le déversement continu de hordes de supporters modifie singulièrement le paysage.

À 20 minutes en métro de la Place Rouge, plein est via la ligne 3, Izmaïlovo connaît lui aussi une affluence hors norme. Mais devant les portes de ce petit quartier pittoresque, pas de portiques de sécurité ni de présence massive des forces de l’ordre. Avec son kremlin coloré, son marché aux puces et ses attractions de kermesse, Izmaïlovo a été pensé avant tout pour délester les touristes de quelques milliers de roubles. Poupées russes, chapkas, produits "officiels" de la Coupe du monde et gastronomie en tout genre… un véritable Disneyland au pays des Soviets, plus confidentiel que la version parisienne, mais tout aussi peu authentique.

Car de ce petit village, ancien domaine royal des Romanov depuis le XVIe siècle, il ne reste évidemment plus grand-chose. Sur les lieux de détente favoris du tsar Pierre le Grand, se dresse depuis près de quarante ans l’un des plus grands complexes hôteliers au monde : quatre bâtiments (Alpha, Beta, Delta-Gamma et Vega) érigés pour accueillir les milliers d’athlètes en lice lors des Jeux olympiques de 1980. Un héritage monumental qui, avec 7 500 chambres, peut aujourd’hui accueillir jusqu’à 10 000 touristes chaque nuit.

L’émergence du kremlin [un kremlin désigne la partie fortifiée au centre des anciennes citadelles russes] d’Izmaïlovo, elle, est plus récente encore. Dix années de travaux ont été nécessaires pour qu’il ouvre enfin ses portes en 2008. Une décennie plus tard, il n’en reste pas moins "l’autre kremlin de Moscou" en dépit des nombreux événements qu’il accueille. Un argument toutefois pas suffisant pour passer à côté de ce lieu unique, à mi-chemin entre le Grand bazar de Téhéran et le monde merveilleux de Mickey, que voici en quelques images.

Au cœur d’Izmaïlovo, un Disneyland au pays des Soviets À cinq minutes à pieds de la station de métro Partizanskaya, tout à l’est de la ligne 3, les bâtiments ultra-colorés d’Izmaïlovo tranchent avec l’azur du ciel moscovite en plein mois de juillet. © Yann Buxeda, France 24

Derrière les remparts, un petit havre touristico-culturel où les visiteurs affluent par grappes, au gré des arrivées de métros et bus touristiques. Un phénomène évidemment amplifié par la Coupe du monde 2018. © Yann Buxeda, France 24

Le lieu qui cristallise l’intérêt de ces hordes, c’est bien sûr le marché des souvenirs. Un lieu où l’on trouve absolument tout ce que l’on peut imaginer ramener de Russie. © Yann Buxeda, France 24

Le kitsch, à l’image de ces statues de Staline et de Lénine version colorée, est de mise un peu partout sur les étals. Et la star ici, ce ne sont ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo, mais bel et bien le président Poutine, présent sur les tee-shirts, les assiettes… © Yann Buxeda, France 24

Si les dirigeants russes ont la cote auprès des touristes, le souvenir inévitable d’une escale à Moscou, c’est bien sûr la matriochka, traditionnelle poupée russe. © Yann Buxeda, France 24

À Izmaïlovo, on trouve des matriochkas à tous les prix, de toutes les qualités et sur toutes les thématiques. © Yann Buxeda, France 24

Forcément, en cette période de Mondial, les joueurs de football sont à l’honneur, et avec parfois quelques surprises. On y trouve par exemple les Bleus avec Dimitri Payet, pourtant resté à la porte des 23 [pour blessure]. © Yann Buxeda, France 24

Comme dans la plupart des marchés orientaux, africains ou arabes, la négociation est presque obligatoire. Même sur les produits estampillés Fifa, il est possible – voire conseillé – de négocier un rabais de l’ordre de 50 % à 70 % en quelques minutes. © Yann Buxeda, France 24

Le touriste à la recherche de bonnes affaires, affamé par sa quête, est une proie facile. À Izmaïlovo, la gastronomie a également sa place avec tout de même une sérieuse tendance à la grillade. Halte conseillée. © Yann Buxeda, France 24

Les supporters ne s’en privent d’ailleurs pas, à l’image de cette tablée de Brésiliens qui reprend des forces avant de plonger à nouveau dans la mêlée. © Yann Buxeda, France 24

Une émission de la chaîne TV Azteca a élu domicile au cœur du kremlin, ce qui draine beaucoup de supporters du Mexique. Il convient de préciser tout de même que les Mexicains sont forcément à Izmaïlovo, puisqu’ils sont absolument partout depuis le début du Mondial. © Yann Buxeda, France 24

Dur d’être exhaustif sur Izmaïlovo, qui accueille également le musée de la vodka et le Vernissage. Un coin réservé aux amateurs d’insignes et autres affiches de l’ère soviétique qui mérite que l’on s’y attarde, à l’image de cet improbable complexe unique en son genre. © Yann Buxeda, France 24























Première publication : 13/07/2018