Wimbledon : Djokovic domine Anderson et remporte un quatrième titre

Le Serbe Novak Djokovic a remporté un quatrième trophée à Wimbledon, dimanche, en battant le Sud-Africain Kevin Anderson. Un grand retour pour l'ancien numéro 1 mondial après deux années difficiles.

L'ancien numéro 1 mondial Novak Djokovic s'est offert, dimanche 15 juillet, un quatrième trophée à Wimbledon, son premier en Grand Chelem depuis plus de deux ans, en dominant en finale le Sud-Africain Kevin Anderson (8e), en trois sets (6-2, 6-2, 7-6 (7/3)).

Novak Djokovic (31 ans) qui passera de la 21e à la 10e place mondiale lundi, compte désormais treize trophées majeurs dans son palmarès qu'il a enrichi à Londres. Le Serbe signe ainsi son grand retour, après deux années difficiles, marquées par des contre-performances, une perte de confiance et une blessure récalcitrante au coude droit.

Kevin Anderson, fatigué par sa demi-finale interminable et gêné au niveau du coude à eu toutes les peines du monde à entrer dans la rencontre. Dès le début de la troisième manche, il se montre beaucoup plus offensif et met Djokovic en difficulté, jusqu'à obtenir deux balles de set. Mais le Serbe tient et s'impose dans le tie-break.

Avec ce treizième trophée majeur, Novak Djokovic dépasse l'Australien Roy Emerson (12) et n'est plus qu'à une longueur du troisième joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem, l'Américain Pete Sampras (14). Il reste à bonne distance, néanmoins de ses rivaux Nadal (17) et Federer (20).

Première publication : 15/07/2018