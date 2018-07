Mondial-2018 : inculpation de quatre membres des Pussy Riot après leur interruption lors de la finale

La finale de la Coupe du monde de football a été brièvement interrompue, dimanche à Moscou, par l'intrusion sur le terrain de personnes affiliées au Pussy Riot. Elles ont été arrêtées et inculpées pour violation du règlement des spectateurs.

Trois personnes, vêtues de tenues de policiers, sont entrées brièvement sur la pelouse, avant d'être interceptées par les stadiers, à la 53e minute de la finale France-Croatie du Mondial-2018, dimanche 15 juillet à Moscou.

Elles ont réussi à parcourir une cinquantaine de mètres sur le terrain, dans différentes directions, avant d'être rattrapées et évacuées. Une quatrième a tenté d'atteindre le terrain mais a été bloquée sur les touches.

La photo du match : @KMbappe qui check cette Pussy Riot #ChampionsDuMonde pic.twitter.com/TVtQgDY3h8 Virginie Cresci (@VirginieCresci) 15 juillet 2018

La police a dit avoir interpellé trois femmes et un homme. Ils ont été inculpés pour violations des réglementations de la part de spectateurs d'un événement sportif et pour port illégal d'uniformes de la police. Elles risquent jusqu’à 11 500 roubles (185 dollars d’amende) et 160 heures de travail d’intérêt général.

La signature des Pussy Riot

Les Pussy Riot ont revendiqué cette intrusion sur leur page Facebook. Les intrus représentaient des "policiers célestes qui surveillent doucement les supporteurs du mondial (...) et le respect des règles du jeu", à la différence des "policiers terrestres" russes qui "dispersent les manifestations" et "font du mal à tous" précisent le groupe contestataire.

Interrogatoire de membres des Pussy Riot qui sont intervenus sur le terrain pendant la finale #FRACRO. "Je regrette qu'on ne soit pas en 1937" dit le policier https://t.co/Ao87lPOW9u Sylvie Kauffmann (@SylvieKauffmann) 15 juillet 2018

L'irruption en pleine finale visait à attirer l'attention sur les atteintes aux droits de l'Homme en Russie. Le groupe a fait allusion à Oleg Stentsov, un cinéaste ukrainien condamné à 20 ans de prison en 2015 pour avoir, après l'annexion de la péninsule par Moscou, mis le feu à deux bureaux en Crimée, dont un appartenant au parti au pouvoir en Russie.

Dans leur post sur Facebook, les Pussy Riot disent réclamer la libération des prisonniers politiques, la liberté d'expression sur Internet, la liberté de manifester et un véritable pluralisme politique.

Avec AFP, Reuters et Associated Press

Première publication : 16/07/2018