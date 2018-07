"Un bon début", entre Trump et Poutine à Helsinki

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés, lundi, à Helsinki, pour leur premier sommet bilatéral. Les présidents américain et russe se sont tous deux déclarés satisfaits de leurs échange.

L’heure du face-à-face a sonné. Après plusieurs mois d'échange de flatteries à distance, le président américain, Donald Trump, et son homologue russe, Vladimir Poutine, ont tenu leur premier sommet, lundi 16 juillet, dans la capitale finlandaise Helsinki.

"Je pense que c'est un bon début. Très, très bon début pour tout le monde", a déclaré Donald Trump à l'issue de ce tête-à-tête historique, qui a duré plus de deux heures dans un salon du palais présidentiel de la capitale finlandaise.

Les deux dirigeants ont ensuite accueilli leurs délégations respectives pour des discussions élargies avant une conférence de presse commune.

En prenant place près de son interlocuteur au palais présidentiel d'Helsinki quelques heures plus tôt, Donald Trump avait déclaré : "Je n'ai cessé de dire, et je suis sûr que vous l'avez entendu au cours des dernières années, (...) que s'entendre avec la Russie est une bonne chose, pas une mauvaise chose".

Au pouvoir depuis 18 mois, le milliardaire américain affiche de longue date l'espoir de nouer une relation personnelle avec l'ex-officier du KGB, au pouvoir en Russie depuis 2000. Peu avant leur première poignée de main, il avait donné le ton dans un tweet où il a attribué les mauvaises relations entre Washington et Moscou à... "des années de stupidité de la part des Etats-Unis" et à la "chasse aux sorcières" menée, selon lui, par le FBI qui enquête sur l'interférence russe dans la présidentielle de 2016.

Pour Torrey Taussig, de la Brookings Institution, ce tweet est un "signe inquiétant". Si les relations avec Moscou sont aussi mauvaises, rappelle-t-elle, c'est à cause de "l'attitude de Poutine en Ukraine et en Syrie, de l'interférence dans des élections democratiques... et la liste est longue".

Une rencontre très réussie, selon Poutine

Lors de la conférence des deux chefs d'état, le président russe Vladimir Poutine a jugé, pour sa part, ces pourparlers "très réussis et très utiles", estimant qu'il n'y avait pas de "raison objective" à ce que les relations des deux pays traversent une phase difficile. "Les pourparlers se sont tenus dans une atmosphère franche et de travail", a déclaré Vladimir Poutine.

"En gros, nous sommes contents de notre première véritable rencontre (...). Nous avons bien parlé (...), et j'espère que nous avons commencé à mieux nous comprendre", a-t-il assuré.

Le président Poutine en a profité pour répéter que la Russie "ne s'est jamais ingérée" dans les élections américaines, en précisant que M. Trump avait évoqué ce sujet qui fait l'objet d'une enquête aux Etats-Unis sur les soupçons d'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et sur une possible collusion entre la campagne Trump et Moscou.

Soupçons d'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016

Le sommet intervient trois jours après qu'un grand jury américain a inculpé 12 membres des services de renseignement russes pour avoir piraté les systèmes informatiques d'Hillary Clinton, candidate démocrate à la présidentielle de 2016.

Pour Donald Trump, le sommet est la dernière étape d'un voyage d'une semaine en Europe au cours de laquelle le magnat de l'immobilier a tiré à boulets rouges sur ses alliés - Allemagne en tête - tout se tenant soigneusement à l'écart de toute critique à l'encontre du président russe.

Et avant son rendez-vous finlandais, il avait rangé la Russie, la Chine et l'Union européenne parmi les "ennemis" des Etats-Unis, précisant qu'il les voyait surtout comme des "concurrents".

Avec Reuters et AFP

Première publication : 16/07/2018