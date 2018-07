La Russe Maria Boutina inculpée par un grand jury américain

Un grand jury américain a confirmé mardi l'inculpation d'une ressortissante russe soupçonnée d'avoir cherché à infiltrer des organisations politiques américaines pour le compte de Moscou. Elle est passible de dix ans de prison.

Un grand jury américain a confirmé, mardi 17 juillet, l'inculpation de Maria Boutina, une ressortissante russe soupçonnée d'avoir cherché à infiltrer des organisations politiques américaines. Le ministère de la Justice a indiqué qu’elle devrait comparaître mercredi devant un tribunal fédéral, à Washington.

La jeune femme de 29 ans, qui a étudié à l'Université de Washington et a contribué à la création du mouvement russe pour le droit au port d'armes “Right to Bear Arms”, avait été arrêtée dimanche. L'acte d'inculpation du grand jury lui reproche en outre d'avoir agi en tant qu'agent de Moscou, une accusation passible de dix ans de prison, soit le double du premier chef d'inculpation.

Maria Boutina n’est accusée ni d'espionnage ni d'être membre des services de renseignement russes, mais elle est soupçonnée d'avoir agi sous les ordres d'un haut responsable de la Banque centrale de Russie qui a été récemment sanctionné par le Trésor américain, a précisé le ministère sans dévoiler l'identité de ce responsable.

Sur sa page Facebook, Maria Boutina se montre souvent en compagnie d'Alexandre Torchine, numéro deux de la Banque centrale de Russie, que le département américain du Trésor a sanctionné en avril. Selon une source proche de l'affaire, elle était son assistante, mais certains organes de presse parlent d'une relation d'affaires.

Dans sa plainte, le département de la Justice ajoute que Maria Boutina a coopéré avec deux Américains non identifiés et le responsable russe pour tenter d'influencer la politique américaine et d'infiltrer une organisation qui milite pour le droit au port d'armes.

Le mouvement n'est pas non plus mentionné, mais, toujours d'après sa page Facebook, elle a participé à des événements parrainés par la National Rifle Association (NRA). L'organisation s'est refusée à tout commentaire, tout comme la Banque centrale russe et Alexandre Torchine.

Avec Reuters

Première publication : 18/07/2018