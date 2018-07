Thaïlande : première apparition publique pour les enfants rescapés de la grotte

Les 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur secourus la semaine dernière dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande ont fait leur première apparition publique mercredi lors d'une conférence de presse à Chiang Rai.

Les douze enfants et leur entraîneur de football sauvés au terme d'une périlleuse opération de secours internationale dans une grotte de Thaïlande se sont exprimés pour la première fois mercredi 18 juillet lors d’une conférence de presse.

"C'est un miracle", a décrit Adul Sam-On, 14 ans, l'enfant qui avait répondu aux plongeurs britanniques les ayant découverts au bout de neuf jours sans contact avec l'extérieur. "Mon cerveau ne fonctionnait pas très bien" après tant de jours sans nourriture, a-t-il ajouté. Les rescapés n'ont rien mangé, buvant seulement de l'eau de pluie durant neuf jours. "J'avais peur de ne pas pouvoir rentrer chez moi et que ma mère me gronde", a aussi raconté l'un des garçons.

Vêtus tous d'un t-shirt orné d'un sanglier, en référence au nom de leur club de foot des "Sangliers sauvages", ils se sont tous présentés individuellement, après avoir échangé quelques balles sur un terrain de football improvisé dans la salle de presse.

Ils sont sortis un jour plus tôt qu'initialement annoncé de l'hôpital où ils ont passé plus d'une semaine, d'abord équipés de lunettes de soleil pour se réhabituer à la lumière du jour après plus de deux semaines sous terre pour certains.

En bonne santé

Depuis leurs évacuation spectaculaire, endormis sur des civières tirées pendant des heures par des plongeurs professionnels, les autorités sanitaires ont publié au compte-gouttes des photos et vidéos d'eux à l'hôpital, disant leur soulagement et rendant hommage au plongeur ayant perdu la vie lors de l'opération de secours.

Les garçons ont repris en moyenne 3 kilogrammes chacun depuis qu'ils ont été secourus, a déclaré le directeur de l'hôpital, ajoutant que leurs analyses sanguines étaient "bonnes".

Le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, a autorisé l'organisation de festivités dans le Royal Plaza, un parc dans le centre-ville de Bangkok, pour remercier les secouristes thaïlandais et étrangers qui ont contribué au sauvetage, a annoncé le gouvernement. Leur évacuation, extrêmement difficile, par des boyaux étroits envahis d'une eau boueuse, avait pris trois jours et s'était achevée le 10 juillet.

