Évacuation en cours de deux localités pro-régime assiégées en Syrie

Des bus ont commencé, dans la nuit de mercredi à jeudi, à évacuer les milliers de civils et combattants pro-régime syrien de Foua et Kefraya, localités du nord-ouest de la Syrie encerclées depuis trois ans par rebelles et jihadistes.

L'évacuation des villages chiites de Foua et Kefraya, dans le nord-ouest de la Syrie, a débuté dans la nuit de mercredi à jeudi 19 juillet, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Une centaine d'autocars et plusieurs ambulances ont été dépêchés dans ces deux localités de la province d'Idlib, assiégées depuis plusieurs années par les rebelles et le groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham, ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie qui contrôle aujourd'hui une très grande majorité de la province.

Au total, 7 000 personnes doivent quitter les lieux dans le cadre d'un accord conclu par les islamistes d'Hayat Tahrir al Cham et les Gardiens de la Révolution iraniens. La totalité des habitants et les combattants de ces zones seront conduits dans des zones de la province d'Alep tenues par les forces gouvernementales, moyennant la libération de 1 500 détenus des geôles du régime. Foua et Kafraya, villages acquis au régime syrien, se trouvent dans le dernier bastion important de l'insurrection.

L'évacuation a débuté avec le départ des malades. Selon la chaîne de télévision publique Al Ikhbariya, cinq ambulances transportant six personnes dans un état grave sont arrivées à un point de contrôle des forces gouvernementales à Al Eïs. Al Manar, la chaîne du Hezbollah libanais, allié de Damas, a par ailleurs assuré que l'évacuation devait être achevée dans la soirée.

Selon la télévision publique, 121 bus et des ambulances du Croissant-Rouge arabe syrien étaient arrivés mercredi à Foua et Kefraya. Outre les habitants, 300 membres de la communauté alaouites pris en otages par les rebelles quand ils se sont emparés de la province d'Idlib, il y a plus de trois ans, doivent être évacués.

En avril 2017, lors d'une opération d'évacuation, des dizaines d'habitants de Foua et Kafraya avaient été tués sur la route dans un attentat suicide.

Avec Reuters et AFP

Première publication : 19/07/2018