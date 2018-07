Le parti LR s'indigne d'un badge d'accès à l'Assemblée accordé à Alexandre Benalla

Les députés LR ont demandé des explications samedi sur un badge de l'Assemblée qui permettait à Alexandre Benalla d'accéder à l'hémicycle, badge attribué sur "demande du directeur de cabinet" d'Emmanuel Macron, mais désactivé vendredi.

Les députés LR ont demandé des explications samedi 21 juillet sur un badge de l'Assemblée qui permettait à Alexandre Benalla, chargé de mission auprès du chef de cabinet de la présidence française, d'accéder à l'hémicycle. Le badge lui a été attribué sur "demande du directeur de cabinet" d'Emmanuel Macron, mais désactivé vendredi, selon la présidence de l'Assemblée.

"Alexandre Benalla disposait d'un tel badge depuis le 24 juillet 2017", a affirmé Marc Le Fur (LR), l'un des vice-présidents de l'Assemblée.

Celui-ci a souhaité "savoir qui a demandé un tel badge, quelle autorité élyséenne, pourquoi" et "que des mesures soient prises pour que de tels incidents ne puissent plus intervenir", ne mettant "pas du tout en cause le président [de l'Assemblée], s'il a été sollicité par l'Elysée, peut-être de manière pressante".

Appelant à ne "pas créer des polémiques inutiles", François de Rugy (LREM), au perchoir, a déclaré qu'il existe "plusieurs milliers de badges pour des députés, fonctionnaires, collaborateurs, et un certain nombre de collaborateurs de l'exécutif, de ministres, dont du président de la République", et qu'"il en a toujours été ainsi".

"Nul besoin de fantasmer"

"Un certain nombre de badges sont attribués par la voie administrative", "cela ne passe ni par mon biais ni par celui des questeurs", a-t-il ajouté, jugeant qu'il n'y a "nul besoin de fantasmer".

François Rugy, qui a évoqué le chiffre d'"une demi-douzaine pour le cabinet du président de la République", a affirmé que "le badge a été immédiatement désactivé quand M. Benalla s'est vu retirer les fonctions qu'il avait à la présidence de la République".

Ne désarmant pas, le patron des députés LR Christian Jacob a lancé un peu plus tard : "On apprend que ce barbouze, qui ne figure pas au JO [journal officiel] vient ici avec un badge H, qu'il peut entrer dans l'hémicycle. Au nom de quelle fonction, de la sécurité du président de la République?"

À sa demande, la séance a été suspendue dans la foulée, pour une demi-heure.

Pendant la suspension, plus longue qu'annoncée, la présidence de l'Assemblée a apporté plusieurs informations complémentaires sur le badge.

"C'est à la demande du directeur de cabinet du président de la République qu'un badge a été attribué à M. Benalla en juillet 2017, en sa qualité de chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République" et "ce badge a été désactivé hier, dès que M. Benalla a cessé ses fonctions au cabinet du président", selon un communiqué.

Il est précisé qu'à un "instant T", "deux membres du cabinet du président de la République peuvent être admis dans les couloirs d'accès à l'hémicycle et dans les tribunes au-dessus de chaque entrée dans l'hémicycle".

"Le secrétariat général de l'Assemblée nationale attribue ainsi un quota de badges au cabinet du président, tout comme aux membres du cabinet des ministres", selon la présidence.

Première publication : 21/07/2018