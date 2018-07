Football : les plus gros transferts de l'été

Comme chaque été, les plus grands clubs de foot européens se disputent les meilleurs joueurs. France 24 vous propose de faire le point sur les plus gros transferts.

En 2017, Neymar Jr., Ousmane Dembelé et Kylian Mbappé avaient hissé le mercato à un niveau financier sans précédent. Cette année encore, le marché des transferts est en pleine ébullition. Nombreux départs au Real Madrid, nouvelles règles en Premier League, le PSG et le fair-play financier, la folie autour des champions du monde français : jusqu'à la fin de l'été, suivez sur France 24 les transferts les plus importants de la planète football.

Les plus gros transferts du mercato estival La star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a quitté l'Espagne pour rejoindre l'Italie et la Juventus Turin. Le quintuple Ballon d'or, âgé de 33 ans, a signé un contrat de quatre ans avec le club italien pour 100 millions d'euros. © Miguel Medina, AFP

À 40 ans, le mythique gardien de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon, a pris un nouveau départ en s'engageant avec le PSG qui n'est que son troisième club professionnel, après Parme et la Juve. Reste à savoir s'il sera le portier numéro 1 du club parisien. © Jure Makovec, AFP

En rejoignant Liverpool pour la prochaine saison, le Brésilien Alisson Becker est devenu le gardien le plus cher de l'histoire. Le portier de la Seleçao quitte l'AS Rome pour l'Angleterre, pour un montant astronomique de 75 millions d'euros. © Alberto Pizzoli, AFP

Le milieu offensif Riyad Mahrez a quitté Leicester pour Manchester City. Le joueur algérien de 27 ans s'est engagé chez les Skyblues contre 67,8 millions d'euros. Le Fennec a inscrit 48 buts en 179 apparitions sous le maillot de Leicester. © Getty Images North America, AFP







Première publication : 24/07/2018