Incendies : la solidarité de l’Union européenne dans le feu de l’action

L’Union européenne a désormais des mécanismes de solidarité incontournables et indispensables face à des menaces comme les grands incendies d’été.

La Grèce et les pays froids s’embrasent, et l’Europe ne reste pas de glace ! Des dizaines de morts dans la patrie de Platon, et ces incendies figurent déjà parmi les plus meurtriers du 21e siècle en Europe.

Les moyens nationaux ont été mobilisés. Et il se trouve que la Grèce, pays pauvre, endetté, dispose néanmoins d'une flotte de Canadairs, qui est donc sous le commandement du ministère grec de la Défense, un secteur très bien doté qui représente 2,3% de son PIB.

Malgré cela, la Grèce a activé "le mécanisme européen de protection civile" pour obtenir de l'aide de ses partenaires. Et Emmanuel Macron en a profité pour sortir de son silence et twitter : "Nos pensées vont à la Grèce et aux victimes des terribles incendies. En Suède comme en Grèce, la France et l'Europe sont solidaires et apportent leur aide."

Le Commissaire européen à l'aide humanitaire et à la gestion de crise remercie sur Twitter Chypre et l'Espagne, qui envoient en Grèce 64 pompiers et ambulanciers, deux camions de pompiers et deux Canadairs pour lutter contre les flammes.

Un mécanisme de solidarité efficace

De quoi se congratuler en effet : enfin un objet identifié de solidarité européenne qui fonctionne. Le mécanisme européen de protection civile a été fondé en 2001, comme une aide gouvernementale apportée au lendemain d’une catastrophe à un pays en difficulté.

Les 28 États membres de l’Union européenne et six États extérieurs qui y participent peuvent porter secours les uns aux autres : par une aide en nature, un déploiement d’équipes spécialisées ou une coordination menée par des experts envoyés sur place. En novembre 2017, Bruxelles a renforcé ce mécanisme avec la création de "rescuUE", une réserve de ressources au niveau européen en matière de protection civile, avec une boite à outils d’avions de lutte contre les incendies de forêt et pompes à eau spéciales.

Le mécanisme de protection civile de l’UE est aussi piloté par le Centre de coordination des interventions d’urgence (ERCC). Il a une mission de surveillance des situations critiques aux quatre coins du monde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7… ainsi que de coordination des interventions en cas de crise. N’importe quel pays du monde peut en bénéficier. Depuis sa création en 2001, il a assuré le suivi de plus de 300 catastrophes et a reçu plus de 200 demandes d’aide.

Les pays nordiques prennent feu

Et pourquoi ne pas aller plus loin ? L'idée d'une force européenne d'intervention plaît beaucoup à la France, à l'Italie, à l'Espagne et à la Grèce, pays les plus touchés par les feux de forêts, qui pourraient ainsi commander des appareils à moindre coût. Mais l'Allemagne et les pays scandinaves n'y voient pas d'intérêt. Sauf que cette année, même le Grand Nord européen a été touché pour le phénomène, signe intangible du réchauffement climatique.

La Suède a connu ses premiers grands incendies, embrasant quelque 250 km² de forêt. "Il a fait plus de 30 degrés et n’a pas plu 5 semaines d’affilée, ce qui est très inhabituel", raconte l’eurodéputée suédoise verte Bodil Valero. "Le sol est resté sec, et nous avons fait appel pour la première fois à des Canadairs d’autres pays". D’autant que ce pays nordique, qui fait son baptême du feu, n’a pas vraiment d’équipement aérien anti-incendie.

Du coup, l'Italie, l'Allemagne, la Norvège et le Danemark ont répondu à l'appel en envoyant hommes et matériel. La France a dépêché deux Canadairs pour s'attaquer à un des quatre incendies majeurs, ainsi que 60 sapeurs-pompiers. À toute chose malheur est (parfois) bon : Europe, ton climat fout le camp, mais ta solidarité contre le feu se renforce !

Première publication : 24/07/2018