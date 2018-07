Syrie : des dizaines de morts après plusieurs attaques attribuées à l'EI dans le sud-ouest

Plusieurs personnes ont été tuées au cours d'attaques menées dans la ville de Soueida et sa banlieue, situées dans le sud-ouest de la Syrie, selon l'agence de presse officielle Sana. Une ONG, l'OSDH, attribue les attaques à l'EI.

Trente-huit personnes ont été tuées au cours d'attaques menées dans la ville de Soueida et sa banlieue, dans le sud-ouest de la Syrie, a rapporté mercredi 25 juillet l'agence de presse officielle Sana, qui cite les autorités médicales.

Un kamikaze s'est fait exploser sur un marché à Soueida, tandis que deux autres ont été tués par les autorités "avant que ceux-ci ne se fassent sauter", ajoute l'agence. Des jihadistes de l'organisation État islamique (EI) ont par ailleurs attaqué trois villages au nord-est de Soueida, faisant plusieurs morts et blessés, ajoute Sana, sans fournir de bilan officiel.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), basé à Londres, fait état pour sa part de 32 morts, dont des civils et des combattants, dans la ville et sa banlieue. Plus de 30 personnes ont été blessées lors d'affrontements entre l'EI et les forces gouvernementales, précise l'OSDH.

Ces attaques sont les premières de cette ampleur lancées par l'EI depuis plusieurs mois en Syrie, où l'organisation jihadiste a subi de multiples revers et ne contrôle plus que quelques secteurs.

Avec Reuters

Première publication : 25/07/2018