La Lune et Mars s'apprêtent à faire le spectacle dans le ciel

Elle durera 1 heure et 43 minutes. La plus longue éclipse de Lune du XXIe siècle sera visible ce vendredi par une moitié de la planète. Parallèlement, Mars, qui sera au plus près de la Terre, pourra être observée dans les détails avec un téléscope.

Le ciel s’apprête à faire son show. Vendredi 27 juillet [dans la soirée du 27 au 28], il sera possible d’assister à la plus longue éclipse totale de Lune du XXIe siècle, tandis que Mars sera quasiment au plus près de la Terre.

"C'est une conjonction de phénomènes rare et intéressante", a déclaré à l'AFP Pascal Descamps, astronome à l'Observatoire de Paris-PSL. "La Lune devrait prendre une teinte rougeâtre, un peu cuivrée et Mars, surnommée la 'planète rouge', sera à côté, très brillante, avec une teinte légèrement orangée", ajoute-t-il.

Les mieux placés : Afrique de l’Est, Moyen-Orient et Inde

Le spectacle pourra se découvrir à l'œil nu, sans aucun danger. Jumelles, lunettes et télescopes permettront d'en profiter encore plus. L'éclipse ne sera visible, partiellement ou totalement, que dans une moitié du monde. Elle pourra être observée depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie. Mais c'est l'est de l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde qui seront les mieux lotis pour profiter pleinement du spectacle.

>> À voir sur France 24 : "En images : les plus belles photos de l'éclipse lunaire partielle"

La France métropolitaine ne verra que la fin de l'éclipse, le sud du pays étant mieux placé que Paris. C'est à La Réunion que les Français verront le mieux l'événement, la Lune étant, qui plus est, très haut dans le ciel, alors qu'à Paris, elle sera assez bas.

Alignement parfait

Pour qu'une éclipse de Lune se produise, il faut qu'il y ait un alignement quasi parfait du Soleil, de la Terre et de la Lune. Notre planète, qui se trouve entre notre étoile et la Lune, projette alors son ombre sur son satellite naturel. Vendredi, la Lune, qui sera pleine, va rentrer peu à peu dans la pénombre, puis dans l'ombre pour se retrouver totalement dans l'ombre, avant d'en sortir progressivement.

Le phénomène complet (y compris la phase de pénombre, imperceptible à l'œil nu) commencera à 17h14 GMT (19h14, heure de Paris) et s'achèvera à 23h28 GMT (1h28, heure de Paris). Le spectacle commencera vraiment à 18h24 GMT (20h24, heure française), la Lune donnant l'impression d'être peu à peu grignotée par l'ombre.

>> À lire sur MashableFR : "Un 'lac' d'eau liquide se cacherait bel et bien sous la surface de Mars"

Le moment le plus captivant de l'éclipse, lorsque la Lune sera complètement dans le cône d'ombre projeté par la Terre, débutera à 19h30 GMT (21h30, heure française) et se terminera à 21h13 GMT (23h13, heure française). Cette phase dite de "totalité" durera une heure et quarante-trois minutes (soit 103 minutes), ce qui en fera la plus longue éclipse de Lune du XXIe siècle.

À 57,6 millions de kilomètres de la Terre

L'autre héroïne de la nuit sera la planète Mars, qui ne sera qu'à 57,6 millions de kilomètres de la Terre (le minimum de distance sera atteint le 31 juillet). Cela fait quinze ans que son diamètre apparent n'a pas été aussi grand. Et il faudra attendre 2035 pour revoir la planète rouge d'aussi près.

À l'œil nu, on verra seulement un point brillant mais avec une lunette ou un télescope, il sera possible de l'observer dans les détails.

Avec AFP

Première publication : 26/07/2018