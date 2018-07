Un incendie sur un poste électrique paralyse totalement la gare Paris-Montparnasse

Le trafic ferroviaire était totalement interrompu vendredi à la gare Montparnasse de Paris, en raison d'un incendie sur un poste électrique. Aucun train au départ, ni à l'arrivée, n'était en mesure de circuler.

Près d'un an après la panne géante qui avait paralysé plusieurs jours Montparnasse, rebelote pour la gare parisienne. Vendredi 27 juillet, Le trafic était interrompu au départ et à l'arrivée, en raison d'un incendie sur un poste électrique de RTE situé à Issy-les-Moulineaux, dans la banlieue parisienne.

"C'est la conséquence d'un dérangement dans un poste RTE (Réseau de transport d'électricité) vers Versailles. Nos équipes techniques sont en cours d'intervention", a précisé la SNCF sur Twitter.

L'incendie est toujours en cours et "des coupures liées à l'incendie sont en cours à la gare Montparnasse, à Vanves et Issy-les-Moulineaux", a précisé de son côté RTE, le gestionnaire de transport pour la haute et très haute tension, également sur Twitter.

Ça brule en bas de la tour @AccorHotels_FR dans les installations EDF pic.twitter.com/dgjHUjaUsq Tomiiks (@Tomiiks) 27 juillet 2018

D'impressionnantes volutes de fumée noire se dégageaient d'un poste situé non loin des voies ferrées, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

"Fortes perturbations jusqu'en fin de journée"

"Les équipes de SNCF Réseau et RTE France sont mobilisées pour rétablir les circulations" mais "de très fortes perturbations sont à prévoir jusqu’en fin de journée", ajoute-t-il.

Un incendie dans un poste de transformation électrique @rte_france interrompt le trafic au départ et à l’arrivée de Paris Montparnasse. De très fortes perturbations sont à prévoir jusqu’en fin de journée. Toutes les infos sur l'app SNCF et sur le site https://t.co/tupYrBAX9M https://t.co/84Afmkd1Vx SNCF (@SNCF) 27 juillet 2018

Cette interruption intervient en plein chassé-croisé des vacanciers entre juillettistes et aoûtiens.

Des milliers de vacanciers avaient été bloqués en gare Montparnasse, qui dessert l'ouest parisien et l'ouest de la France, il y a tout juste un an en plein week-end de chassé-croisé de l'été, à la suite d'une panne provoquée par un défaut d'isolation dans l'alimentation électrique d'un poste de commande de signalisation.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 27/07/2018