Tour de France 2018 : Roglic s’impose à Laruns et sort Froome du podium

Au terme d’une dernière levée pyrénéenne animée et remportée par le Slovène Primoz Roglic, le Gallois Geraint Thomas a fait un pas de plus vers sa première victoire dans le Tour de France. L’Anglais Christopher Froome a été éjecté du podium.

Avec 201 km et quatre cols répertoriés au programme, la 19e étape du Tour de France 2018 avait tout d’un juge de paix, à deux jours seulement de l’arrivée à Paris. Et à défaut de révolution au classement général – puisque la Sky est décidément intraitable lorsqu’il s’agit de défendre le maillot jaune du Gallois Geraint Thomas – cette dernière grande étape de montagne des Pyrénées a au moins réservé son lot de spectacle.

À l’arrivée à Laruns, les leaders se sont disputés les places d’honneur au sprint, quelques dizaines de mètres derrière le Slovène Primoz Roglic (Lotto-Jumbo), victorieux au terme d’une descente vertigineuse qui lui a également permis d’aller chercher la troisième place du classement général, devant l’Anglais Christopher Froome (Sky).

Mais avant ce dénouement, plusieurs d’entre eux avait décidé de tenter leur chance, notamment côté français. Derrière une échappée au cours de laquelle Julian Alaphilippe (Quick-Step), passé en tête des cols d’Aspin et du Tourmalet, a assuré sa victoire au classement du meilleur grimpeur, AG2R a été la première écurie à tenter de dynamiter l’étape.

Bardet offensif, Roglic brillant

Au pied du col du Tourmalet, à une centaine de kilomètres de l’arrivée, son leader Romain Bardet est sorti du peloton, imité dans la foulée par Mikel Landa (Movistar). Accompagnés de plusieurs coureurs, ils ont compté jusqu’à quatre minutes d’avance, prenant virtuellement place sur le podium de ce Tour 2018… au détriment du déjà bien malheureux Christopher Froome.

Fidèle à son leader déchu, la Sky s’est employée à réduire l’écart et l’Anglais a fini par réintégrer un groupe de tête composé de tous les candidats au podium, à l’exception de Nairo Quintana, en perdition à plus de cinq minutes. Et c’est en descente, après avoir franchi le col d’Aubisque, que le sort de cette 19e étape s’est joué. Un exercice de funambule sur 20 kilomètres qui a permis à Roglic de lever les bras, 18 secondes devant Geraint Thomas et Romain Bardet. Un écart suffisant pour lui offrir la troisième place du Tour, un bien qu’il tentera de conserver jusqu’à Paris.

Celui qui peut entrevoir le défilé dans la capitale française avec un peu plus de sérénité encore, c’est sans conteste Geraint Thomas. Avec 2’04 d’avance sur Dumoulin et 2’24 sur Roglic, il n’aura pas à forcer son talent samedi, lors du contre-la-montre entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette. Une trentaine de kilomètres qui, sauf incident, devrait lui permettre de se rapprocher un peu plus encore de son premier sacre.

Première publication : 27/07/2018