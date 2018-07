Plusieurs disparus lors d'incendies de grande ampleur en Californie

Les incendies gagnent rapidement du terrain en Californie, où un état d'urgence partiel a été déclaré et où des milliers de personnes ont dû être évacuées. 17 personnes étaient portées disparues samedi et deux pompiers sont morts.

Au moins dix-sept personnes étaient portées disparues dans le nord de la Californie, samedi 28 juillet, où un important incendie a rapidement progressé dans la journée, selon la police locale.

Samedi matin, l'incendie "Carr", n'était contenu qu'à 5 %. Il a consumé 32 700 hectares depuis lundi, a détruit 500 bâtiments et en a endommagé 75 autres, a indiqué le service des pompiers Calfire. Vendredi soir, la superficie brûlée était de 20 000 hectares.

Le sinistre a gagné du terrain dans le secteur de la ville de Redding, qui compte 90 000 habitants. Plus de 38 000 habitants de la ville et de ses environs, dans le comté de Shasta, ont fui leurs habitations dès jeudi, l'incendie gagnant en intensité et en rapidité, détruisant 500 maisons et entreprises et laissant la localité de Keswick (450 habitants) à l'état de ruines fumantes.

3 400 pompiers et 17 hélicoptères combattent les flammes de l'incendie "Carr". Deux d'entre eux ont perdu la vie jeudi.

État d'urgence

Un homme de 32 ans, a été arrêté peu après le départ de ce feu. Il est soupçonné d'être à l'origine de neuf incendies dans le sud-ouest du comté de Riverside et a été inculpé vendredi matin de quinze chefs d'accusation d'incendie criminel pour lesquels il a plaidé non coupable.

Le gouverneur de Californie Jerry Brown a décrété l'état d'urgence dans ce comté (ce qui permet de débloquer des moyens supplémentaires), affecté par des coupures d'électricité à cause de dégâts causés par les flammes sur plusieurs kilomètres du réseau de distribution.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 28/07/2018