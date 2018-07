Les maillots bretons de l'équipe de France ne seront pas livrés

Accusée de concurrence déloyale, Breizh Club, petite entreprise de prêt-à-porter basée en Bretagne, ne pourra honorer ses commandes de maillot de foot à deux étoiles, qui faisait un tabac depuis la victoire des Bleus au mondial.

C’est avec le dessin d’une mouette écrasée que la petite entreprise Breizh Club a annoncé la nouvelle, jeudi 26 juillet, à ses clients. La PME de Rennes ne va pas pouvoir livrer ses maillots de foot à deux étoiles détourné à la sauce bretonne.

"Malheureusement, c'est avec une grande tristesse et une déception immense que nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne serons pas en mesure d'honorer vos commandes", a écrit l'entreprise sur sa page Facebook.

"Nous avons bien essayé de nous battre mais nous n'avons, malheureusement pas les ressources nécessaires pour faire le poids, sans risquer de mettre en péril tout le travail fourni depuis 2 ans", ajoute Breizh. La PME fondée en 2016 par deux jeunes entrepreneurs se dit en effet accusée de "concurrence déloyale/parasitisme économique, par beaucoup beaucoup plus grands que nous".

Par ce message, Breizh Club pourrait faire référence à l’équipementier officiel de l’équipe de France Nike qui n’aurait peut-être pas apprécié la reprise du maillot des Bleus. Contactés par l'AFP, la Fédération française de football (FFF) et Nike n'ont pas donné suite. La dirigeante de l'entreprise n'a pas non plus voulu faire de commentaire, ajoutant même ne souhaiter "aucun relais médiatique" à cette affaire.

Le maillot, appelé "Breizhizou", affichait une ressemblance avec le maillot de l'équipe de France version 1998 (lui même hommage au maillot de 1984). Il était revisité à la sauce bretonne : un goéland affublé d'un bonnet rouge remplace le coq emblématique, posé sur un cadre où la FFF (Fédération française de football) est remplacée par un BZH [pour Breizh]… et surtout les fameuses deux étoiles surplombent le logo.

L'entreprise, qui a vendu 250 t-shirts en une journée après le mondial, a assuré qu'elle rembourserait "intégralement dans les meilleurs délais" les commandes non honorées.

Le maillot officiel, vendu 140 euros l'unité et fabriqué en Thaïlande, ne sera pas disponible avant la mi-août. Selon le Journal du dimanche, il coûte moins de 3 euros à produire.

Première publication : 30/07/2018