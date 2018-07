Mali : une présidentielle marquée par des violences et une faible participation

Malgré la présence renforcée des forces de sécurité lors de l'élection présidentielle organisée au Mali, dimanche, des attaques jihadistes ont été perpétrées dans le nord et le centre du pays. Les électeurs se sont également peu mobilisés.

Un bilan du scrutin présidentiel de dimanche au Mali en demi teinte. Considéré comme crucial pour l'accord de paix de 2015, le vote a été marqué dimanche 29 juillet dans plusieurs zones du nord et du centre par des attaques jihadistes présumées et une faible affluence. Le taux de participation n'était pas connu dans l'immédiat mais s'annonçait faible, selon les premières constatations d'observateurs électoraux et de journalistes de l'AFP.

"Satisfaisante"

Le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga a qualifié la situation de "satisfaisante", dans un communiqué, "en dépit d'incidents sécuritaires mineurs ou de cas de force majeure liés à la météo ayant empêché la tenue du vote dans quelques endroits très localisés".

Selon un bandeau déroulant diffusé dans la soirée par la télévision publique ORTM, citant le ministère de la Sécurité intérieure, "les incidents ont empêché le vote dans 105 bureaux" sur plus de 23 000. En raison de l'insécurité, "61 bureaux n'ont pu ouvrir dans les régions de Mopti (centre) et de Tombouctou" (nord-ouest), où le matériel électoral a été "saisi" dans 18 bureaux, d'après la même source. Ces incidents, essentiellement dans des zones rurales, se sont produits malgré la mobilisation de plus de 30 000 membres des forces de sécurité, nationales et étrangères, a fait savoir le ministère.

Violences

Dans le nord, où l'État est peu ou pas présent, notamment à Kidal (nord-est), bastion de l'ex-rébellion, les groupes armés signataires de l'accord participaient à la sécurisation du vote.

À Fatoma, dans la région de Mopti (centre), les agents électoraux ont subi des violences, ce qui a empêché le déroulement du vote, ont signalé un groupe d'observateurs maliens et le gouverneur, le général Sidi Alassane Touré.

Plus à l'est, dans la commune rurale de Gandamia, onze bureaux de vote ont été saccagés, les agents électoraux agressés et le matériel détruit, ont dit les mêmes sources.

À Pignari Bana, près de Bandiagara (centre), "dans les quatre villages il n'y a pas eu de vote, des groupes armés ont interdit la présence des administrateurs de l'État" et les autorités locales ont préféré obtempérer, a déclaré à l'AFP le maire de la commune, Bourema Napo.

"Transparence" et "intégrité"

Dans la soirée, la chef de la mission d'observation électorale européenne, Cécile Kyenge, a réitéré l'exigence aux autorités maliennes de "publier la liste des bureaux où le vote n'a pas pu avoir lieu", insistant sur l'importance de la "transparence" et de "l'intégrité" du scrutin.

La communauté internationale, présente militairement avec la force française Barkhane, qui a pris le relais de l'opération Serval déclenchée en 2013 contre les jihadistes, et avec les Casques bleus de l'ONU, attend du vainqueur une relance de l'accord de paix signé en 2015 par le camp gouvernemental et l'ex-rébellion à dominante touareg, dont l'application accumule les retards.

Malgré cet accord, les violences jihadistes ont non seulement persisté, mais se sont propagées du nord vers le centre et le sud du Mali, puis au Burkina Faso et au Niger voisins, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires.

Avec AFP

Première publication : 30/07/2018