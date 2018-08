Catastrophe de Gênes : le gouvernement italien va auditer les infrastructures vieillissantes du pays

Le gouvernement italien a réclamé mercredi un audit des ponts et des tunnels dans tout le pays. Il compte aussi retirer la concession autoroutière à Autostrade per l'Italia, la compagnie qui gère le viaduc Morandi.

Au lendemain de la catastrophe de Gênes, où un viaduc autoroutier s'est partiellement effondré, faisant au moins 35 morts, le ministre italien des Transports, Danilo Toninelli, a annoncé mercredi 15 août un audit général des ponts et des tunnels vieillissants dans toute l'Italie.

ll a également déclaré avoir lancé une procédure de retrait de la concession autoroutière accordée à la société Autostrade per l'Italia, filiale du groupe Atlantia.

"Autostrade per l'Italia n'a pas été capable d'assumer ses obligations dans le cadre de l'accord régulant la gestion de cette infrastructure", a-t-il dit sur l'antenne de la télévision italienne RAI.

L'État va demander des sanctions

L'État va réclamer également des sanctions significatives pouvant aller jusqu'à 150 millions d'euros, a ajouté le ministre des Transports. Danilo Toninelli a par ailleurs estimé, sur sa page Facebook, que les dirigeants d'Autostrade per l'Italia devaient démissionner.

Autostrade per Italia a rappelé mardi que d'importants travaux de rénovation avaient été menés sur le viaduc en 2016. Parlant d'un accident "imprévisible", son directeur pour la région de Gênes, Stefano Marigliani, a assuré que le pont était

"constamment surveillé, bien au-delà des exigences légales" et qu'il n'y avait "aucune raison de penser qu'il était dangereux". Des déclarations qui ont cependant été démenties par un certain nombre d'experts.

L'éclairage de Claude Rospars, ingénieure mécanique des structures

La recherche de survivants s'est poursuivie dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 août. "Le tout dernier bilan officiel est de 35 (morts) mais nous

ne pouvons pas exclure qu'il s'alourdisse encore", a dit la porte-parole de la police de Gênes.

"Je ferai tout pour avoir les noms et les prénoms des responsables passés et présents. Il est inacceptable de mourir comme ça en Italie", a lancé le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini. "Ils devront payer, payer tout et payer cher."

Le président Mattarella a de son côté appelé à "un examen sérieux et sévère des causes" du drame. "Aucune autorité ne pourra se soustraire à un exercice de pleine responsabilité : les familles de tant de victimes l'exigent, de même que la communauté frappée par un événement qui laissera des traces."

Avec AFP et Reuters

Première publication : 15/08/2018