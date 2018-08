Décès de Kofi Annan : les hommages se multiplient partout dans le monde

Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations unies et lauréat du prix Nobel de la paix, est mort samedi à l'âge de 80 ans, samedi matin. Depuis, les hommages se multiplient pour saluer l'homme de paix.

Depuis l’annonce, samedi 18 août, de la mort de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, à l’âge de 80 ans, les réactions se multiplient à travers le monde.

L'actuel secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a été le premier à s’exprimer, saluant "une force qui guidait vers le bien". "De bien des manières, Kofi Annan incarnait les Nations unies. Il est sorti des rangs pour diriger l'organisation vers le nouveau millénaire avec dignité et une détermination sans égales", a-t-il ajouté.

Le Ghana, où était né Kofi Annan, a décrété une semaine de deuil à partir de lundi en hommage à celui qui fut à la tête de l'ONU de 1997 à 2007. "Il a considérablement contribué au renom de notre pays par sa position, par sa conduite et son comportement dans le monde", a déclaré le président ghanéen Nana Akufo-Addo.

La communauté internationale n’a pas non plus tardé à réagir. Le président français Emmanuel Macron a salué sur Twitter l'ancien chef de l’ONU. "La France lui rend hommage. Nous n'oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats."

Le chef de l'État russe Vladimir Poutine lui a emboîté le pas, déclarant avoir "sincèrement admiré la sagesse et le courage" du diplomate. "Son souvenir restera à jamais dans le cœur des Russes", a déclaré Vladimir Poutine dans ce message adressé à Antonio Guterres.

"Un grand humaniste"

La Première ministre britannique Theresa May a rendu hommage à "un grand leader et réformateur de l'ONU", tandis que son homologue espagnol Pedro Sanchez évoquait "un grand humaniste".

D’autres personnalités qui connaissaient bien l’ancien diplomate ont également salué sa mémoire. L’archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu, un autre prix Nobel de la paix, a remercié "un remarquable être humain qui a représenté notre continent et le monde avec une immense grâce, intégrité et distinction".

"Un grand serviteur de la paix"

En France, l’ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine a salué sur l’antenne de France 24 "un homme remarquable, très attachant, subtil", doté d’une "capacité d’écoute magnifique". Michelle Alliot-Marie, ancienne ministre de la Défense a rendu hommage sur France 24 à "un grand serviteur de la paix", ajoutant qu’il ne "cherchait pas à imposer la paix par la force ".

Hubert Védrine: Il avait une capacité d'écoute magnifique"

Le dessinateur Plantu a également exprimé "sa profonde douleur" à l'annonce du décès de celui qui était également président d'honneur de Cartooning for Peace, une association de dessinateurs défendant la liberté d'expression dans le monde. "Les générations à venir se rendront compte à quel point la disparition de Kofi est une perte irréparable pour la liberté et la culture", a estimé Plantu, saluant "l'homme de cœur qui était doué d'un charisme et d'une bienveillance incroyable".

Avec AFP

Première publication : 18/08/2018