Washington retire ses fonds destinés à la stabilisation en Syrie

Les États-Unis ont décidé de ne plus financer le fonds de stabilisation de la coalition internationale en Syrie, tout en niant "affaiblir leur détermination" à atteindre leurs objectifs stratégiques dans le pays.

Washington a décidé de suspendre vendredi 17 août le financement des projets de stabilisation de la coalition internationale en Syrie. "Après les contributions de partenaires clés, le secrétaire d'État MikePompeo a autorisé le département d'État à réorienter environ 230 millions du fonds de stabilisation pour la Syrie", a indiqué la porte-parole de la diplomatie américaine, Heather Nauert.

Au cours d'une réunion le 12 juillet en marge d'une réunion de l'Otan, M. Pompeo a obtenu des contributions de 300 millions de dollars de plusieurs pays pour les projets de la coalition internationale conduite par les États-Unis, a expliqué Brett McGurk, envoyé spécial du président américain Donald Trump auprès de la coalition. Des fonds destinés à stabiliser le nord-est de la Syrie autrefois occupé par le groupe État islamique.

>> À voir sur France 24: A Alep, début de la rénovation titanesque de la Grande Mosquée des Omeyyades

Parmi les principaux pays donateurs figurent l'Australie, le Danemark, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, Taïwan, ainsi que les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite qui ont annoncé les deux plus grosses contributions pour respectivement 50 et 100 millions de dollars

Les fonds sont destinés aux opérations de déminage et aux services publics essentiels (eau, électricité, etc.) et non à la reconstruction du pays, une entreprise bien plus vaste dont le coût a été évalué à plus de 300 milliards de dollars et qui reste, pour les Occidentaux, liée à un changement de régime.

Nominantion d'un représentant spécial pour la Syrie

Washington a tenté de tempérer ce revirement. La suspension des versements américains "ne signifie pas un affaiblissement de notre détermination à atteindre nos objectifs stratégiques en Syrie", a souligné la porte-parole de la diplomatie américaine, précisant qu'elle n'affecte ni l'aide humanitaire ni le financement de la sécurité des zones libérées par la coalition, assurés par le ministère de la Défense.

>> À lire sur France 24: Plus de 20 000 combattants de l’EI sont présents en Irak et en Syrie, selon l’ONU

"Nous sommes prêts à rester en Syrie jusqu'à la défaite complète de l'EI et nous restons déterminés à nous assurer du retrait des forces iraniennes et de leurs alliés", a-t-elle poursuivi.

Comme gage de bonne volonté, le département d'État a annoncé simultanément la nomination d'un ancien ambassadeur à Bagdad, James Jeffrey, au poste de représentant spécial pour la Syrie. Un diplomate expérimenté, chargé de relancer le processus de paix sous l'égide de l'ONU, pour l'instant au point mort.

Avec AFP

Première publication : 18/08/2018