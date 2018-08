Inondations en Inde : le Kerala en proie à de nouvelles pluies torrentielles

De nouvelles pluies torrentielles sont tombées samedi et dimanche dans l'État du Kerala où les inondations ont fait 324 morts en dix jours. Les autorités locales disent s'attendre à ce que le bilan des morts s'alourdisse.

Des opérations impliquant des dizaines d'hélicoptères et des centaines de bateaux étaient en cours au Kerala pour venir en aide à des milliers de personnes piégées par les inondations qui ont fait plus de 320 morts dans cet État du sud de l'Inde, en proie à de nouvelles pluies torrentielles samedi. "Ce dimanche matin, les services météorologiques ont levé l’alerte rouge mais les pluies restent intenses dans le centre du Kerala", précise Alban Alvarez, correspondant de France 24 en Inde.

Le bilan d'au moins 324 morts en dix jours a été fourni par le chef du gouvernement local, Pinarayi Vijayan, qui a déclaré sur Twitter que le Kerala était confronté aux "pires inondations en un siècle".

Mais selon des médias, au moins 14 autres corps ont été découverts samedi. Les responsables de l'État du Kerala ont dit s'attendre à ce que le bilan des morts s'alourdisse car de nouveaux glissements de terrain ont été signalés.

Des opérations ont été lancées avec le concours de centaines de militaires, de plus de 30 hélicoptères de l'armée et de 320 embarcations pour porter assistance aux milliers de personnes prises au piège par la montée des eaux. Des hélicoptères ont été engagés pour larguer des stocks d'eau potable et de nourriture sur des zones isolées, et des trains chargés d'eau potable ont aussi été envoyés vers le Kerala.

310 000 sans-abri

D'après les autorités, 310 000 sans-abri au total ont trouvé refuge dans 2 000 camps installés pour les accueillir. Des dizaines de barrages et de réservoirs ont dû être ouverts, car le niveau des eaux a atteint un seuil dangereux, inondant de nombreux villages situés en aval.

La situation dans la ville de Chengannur, située à quelque 120 km au nord de la capitale du Kerala Thiruvananthapuram, et qui a été coupée du monde pendant quatre jours, était particulièrement alarmante. Des bateaux de l'armée et des militaires ont été envoyés dans cette ville, où selon les médias des corps ont été découverts.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, est arrivé vendredi soir au Kerala où il a rencontré plusieurs responsables locaux et a effectué une brève tournée aérienne. "J'ai pris connaissance de la situation", a t-il déclaré dans un message posté sur Twitter. Le gouvernement "fournit toute l'assistance possible au Kerala. Cela implique une aide financière, la fourniture de céréales et de médicaments", a-t-il ajouté. Une aide d'urgence de 75 millions de dollars (65,7 millions d'euros) devrait être accordée à l'État du Kerala.

Le Kerala a été visité par plus d'un million de touristes l'année dernière, selon des statistiques officielles. Il subit chaque année des pluies abondantes au moment de la mousson (de juin à septembre), mais les précipitations sont particulièrement fortes cette fois-ci. Selon le ministère indien de l'Intérieur, 868 personnes sont mortes dans sept Etats indiens depuis le début de la mousson.

Avec AFP

Première publication : 19/08/2018