Michael Cohen, ex-avocat de Donald Trump, plaide coupable et implique le président

L'ex-avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, a plaidé coupable, mardi à New York, de huit chefs d'accusation, dont fraude bancaire et fiscale et violation des lois sur le financement des campagnes électorales.

Après quatre mois d'enquête, l'ex-avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, a finalement trouvé un accord avec les procureurs. Il plaidé coupable de huit chefs d'accusation, mardi 21 août devant un tribunal fédéral de New York. L'ex-proche du président américain a notamment admis s'être rendu coupable de fraude fiscale, de fraude bancaire et de viol des lois sur le financement électoral.

La quasi-totalité des chefs d'inculpation retenus contre Michael Cohen sont passibles d'une peine maximum de prison de cinq ans, sauf l'accusation de déclaration frauduleuse à une banque pour laquelle il risque 30 ans de détention.

Interrogé par un juge fédéral de Manhattan, l'ex-avocat et homme d'affaires de 51 ans a indiqué avoir versé des sommes de 130 000 et 150 000 dollars destinées à deux femmes affirmant avoir eu une liaison avec Donald Trump en échange de leur silence, "à la demande du candidat" et "avec l'intention d'influencer l'élection" présidentielle de 2016.

Coup dur pour Donald Trump

Michael Cohen avait admis cet hiver avoir versé 130 000 dollars à l'ancienne actrice de films X Stormy Daniels en octobre 2016, peu de temps avant l'élection présidentielle, en échange de son silence sur une relation sexuelle avec Donald Trump en 2006. L'autre montant correspond à celui versé à Karen McDougal, une ex-playmate du magazine Playboy qui affirme également avoir eu une liaison avec le milliardaire en 2006-2007.

Le plaider-coupable de Michael Cohen est un nouveau coup dur pour Donald Trump. Ces déclarations, qui sous-entendent que le président pourrait avoir commis un délit, ont été immédiatement qualifiées de très graves pour le président par certains commentateurs américains.

Quasiment au même moment mardi, l'ex-directeur de campagne du président américain, Paul Manafort, était reconnu coupable par un jury d'Alexandria, en Virginie, de huit chefs d'accusation dont fraude fiscale et bancaire.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 21/08/2018