Les trois dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées, selon l'ONU

"Les années 2015, 2016 et 2017 sont les trois années les plus chaudes jamais enregistrées", a annoncé, jeudi, l'agence météorologique de l'ONU, qui s'alarme du rythme "exceptionnel" du réchauffement climatique planétaire.

Les trois dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées et le rythme du réchauffement climatique planétaire constaté durant cette période est "exceptionnel", a averti l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence spécialisée de l'ONU, jeudi 18 janvier.

"Dix-sept des 18 années les plus chaudes appartiennent au XXIe siècle, et le rythme du réchauffement constaté ces trois dernières années est exceptionnel. Ce dernier a été particulièrement marqué dans l'Arctique, ce qui aura des répercussions durables et de grande ampleur sur le niveau de la mer et les régimes météorologiques dans d'autres régions du monde.", a relevé le secrétaire général de l'OMM, le Finlandais Petteri Taalas.

Sous l'effet d'un puissant Nino (phénomène connu pour pousser à la hausse la moyenne mondiale des températures, qui vient tous les trois à sept ans affecter températures, courants et précipitations), 2016 se trouve en tête de liste avec 1,2°C de plus qu'à l'époque préindustrielle (1880-1900). L'année 2017 décroche le record de l'année sans Nino la plus chaude jamais constatée.

D'après les dernières données, l'OMM a constaté que la température moyenne à la surface du globe en 2015 et 2017 dépassait de quelque 1,1 °C celle de l'époque préindustrielle. Les experts indiquent qu'il est quasiment impossible de départager ces deux années car la différence de température est inférieure au centième de degré, soit moins que la marge d'erreur statistique.

Avec AFP

Première publication : 18/01/2018