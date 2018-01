À Lyon, le dernier adieu du monde de la gastronomie à Paul Bocuse

Près de 1 500 chefs étoilés venus du monde entier et plusieurs milliers de personnes ont dit un dernier adieu au "pape" de la gastronomie française Paul Bocuse. Ses obsèques ont été célébrées en la cathédrale Saint-Jean, à Lyon.

Des milliers de chefs et d'admirateurs étaient réunis ce vendredi matin à Lyon pour un dernier hommage au "pape" de la gastronomie, Paul Bocuse, qui s'est éteint samedi.

"Monsieur Paul", comme il était surnommé, souhaitait une cérémonie "simple" dans "la petite église de Collonges-au-Mont-d'Or", sa commune natale des bords de Saône où se trouve sa fameuse auberge aux trois étoiles au guide Michelin depuis plus d'un demi-siècle, un record. Mais cela "n'a pas été possible" en raison de l'affluence attendue, a expliqué son fils Jérôme.

Le cercueil de Paul Bocuse est arrivé sur place. Certains chefs vont le porter du parvis de la cathédrale Saint-Jean à l'intérieur de l'église remplie d'autres chefs de toute la France en tenue blanche. #Bocuse #MonsieurPaul #Lyon pic.twitter.com/SaLFefdRls Antoine Comte (@AntoineCOMTE) 26 janvier 2018

Le gotha de la gastronomie s'est déplacé pour saluer celui qui a incarné et révolutionné des décennies durant la cuisine française, avec sa gouaille unique, qui a inspiré et formé des générations de cuisiniers en France comme à l'étranger. Alain Ducasse, Joël Robuchon, Pierre et Michel Troisgros, Anne-Sophie Pic, Marc Veyrat, Guy Savoy, Christian Le Squer, Pierre Gagnaire, Régis Marcon, Michel Guérard, Arnaud Donckele, Yannick Alleno, l'Américain Thomas Keller, Daniel Boulud, arrivé de New York, ou Hiroyuki Hiramatsu, à la tête des brasseries Bocuse au Japon… pour n'en citer que quelques-uns.

L'État était représenté par le ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, et le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, défenseur de la "gastronomo-diplomatie" lorsqu'il officiait au Quai d'Orsay. Sans oublier le gratin lyonnais, avec notamment le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, ou l'industriel Alain Mérieux.

La Primatiale Saint-Jean, en travaux, n'a pu toutefois accueillir que 1 100 personnes : la famille de ce polygame assumé, les proches, les personnalités, les collaborateurs des différents établissements Bocuse, et quelques centaines de chefs.

Les autres ont suivi la célébration sur des écrans installés sous un chapiteau dans la cour jouxtant la cathédrale. Parmi eux, des lauréats, norvégiens et suédois notamment, des Bocuse d'Or, ces Jeux olympiques des fourneaux lancés par Monsieur Paul en 1987 à Lyon.

#lyon malgré la pluie, les anonymes se pressent pour les obsèques de #Bocuse pic.twitter.com/IEss0DKE51 Caroline Girardon (@CaroGirardon) 26 janvier 2018

La foule, quant à elle, a assisté à la cérémonie, prévue pour durer une heure trente, sur deux écrans géants, installés sur le parvis interdit à la circulation. D'importantes mesures de sécurité ont été mises en place.

Avec AFP

Première publication : 26/01/2018