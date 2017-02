Rachida Brakni, combattante culturelle

Rachida Brakni est notre invitée à l’occasion de la sortie de son premier long-métrage, "De sas en sas". Elle y raconte l’attente de femmes issues d’horizons divers qui se retrouvent à Fleury-Mérogis, en banlieue de Paris, avec le même but : rendre visite à un proche emprisonné. Un huis clos oppressant, inspiré de sa propre expérience de la prison.

Rachida Brakni est une actrice qui croit dur comme fer que la culture peut changer les choses, comme en atteste son parcours, des tours de banlieues aux plateaux de cinéma. Ses choix artistiques et ses engagements personnels en témoignent aussi : à la fois comédienne, metteure en scène, réalisatrice et même chanteuse, l’artiste touche à tout. Toujours avec la même exigence et le même besoin de transmettre.

Par Louise DUPONT