"Ready Player One" : un blockbuster futuriste et nostalgique

Dans ce numéro 100% cinéma, Thomas Baurez et Vincent Roux dissèquent les sorties de la semaine en France. À 71 ans, Steven Spielberg revient à ses premières amours : le film de science-fiction et de divertissement. Dans "Ready Player One", il imagine un futur où les humains se réfugient dans la réalité virtuelle pour échapper au quotidien. Un film bourré de références à la culture pop.

Au sommaire également : "The Rider", de Chloé Zhao, un western contemporain et mélancolique ; "Vent du Nord", de Walid Mattar, une chronique ouvrière entre la France et la Tunisie et la rétrospective Seijun Suzuki, l’occasion de redécouvrir ce cinéaste japonais visionnaire.

Par Thomas BAUREZ , Vincent ROUX