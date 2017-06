De Taxi à Batman : pour France 24, Marion Cotillard revient sur son parcours

À l’occasion du Festival du Film de Cabourg, en Normandie, qu’elle préside, Marion Cotillard a accordé un entretien à Louise Dupont. Elle revient sur son parcours fulgurant.

César, Bafta, Golden Globe, Oscar... l'actrice française la plus connue au monde a tout remporté et a tourné avec les plus grands acteurs américains, de Leonardo di Caprio à Brad Pitt, en passant par Johnny Depp.

En France, Marion Cotillard a notamment été dirigée par son compagnon Guillaume Canet, par Jacques Audiard dans "De rouille et d’os" et par Arnaud Desplechin, dans "Les fantômes d’Ismaël".

Après avoir enchaîné six films en 2016, la star vient de devenir maman pour la deuxième fois. Elle revient sur son incroyable parcours.

Par Louise DUPONT