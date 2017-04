En terres d'Ebola, la vie après l'épidémie

Quelque 11 000 morts, 28 000 personnes infectées - l'épidémie d'Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest il y a trois ans, a choqué et effrayé la planète entière. Partie de Guinée en décembre 2013, elle s'est rapidement étendue au Liberia et à la Sierra Leone, touchant dans une moindre mesure le Nigeria, le Mali et le Sénégal. Et pour la première fois depuis sa découverte en 1976, le virus a été détecté hors du continent africain, aux États-Unis et en Europe.

La lutte contre le virus Ebola fut longue et difficile. Les personnels soignants paient un lourd tribut, rendant le contrôle de l'épidémie d'autant plus difficile. Il faudra en passer par des mesures extrêmes, comme le confinement total des populations pendant plusieurs jours, au Liberia par exemple. La communauté internationale se mobilise et envoie équipes et financements. Finalement, les chaînes de transmission sont enfin rompues, et le 29 mars 2016, l'état d'urgence mondial de santé publique est levé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

En décembre 2016, l'OMS annonce qu'un vaccin efficace est désormais disponible, qui pourrait empêcher une nouvelle épidémie de grande ampleur, si la même souche du virus commençait de nouveau à se propager. Pour les survivants, le quotidien reste difficile. Ils doivent vivre aujourd'hui dans le deuil de leurs proches, et avec parfois le regard inquiet de leurs voisins.

Par Katerina Vittozzi , Mark Naftalin