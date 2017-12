Israël : Tzipi Livni appelle à un gel de la colonisation

Dans un entretien accordé à France 24 jeudi, Tzipi Livni, ancienne ministre israélienne des Affaires étrangères, appelle à un gel de la colonisation sur les territoires palestiniens et à une relance immédiate du processus de paix.

Cela fait désormais un peu plus d'une semaine que Donald Trump a reconnu, au nom des États-Unis, Jérusalem comme capitale d'Israël. Depuis, les Palestiniens ne décolèrent pas tout comme une immense partie du monde arabe et même bien au-delà. En Israël, au contraire, on se réjouit mais on s'inquiète aussi pour l'avenir.

Dans un entretien accordé à France 24 ce jeudi, Tzipi Livni, ancienne ministre israélienne des Affaires étrangères, appelle à un gel des colonies et à une relance immédiate du processus de paix. Celle qui a aussi été ministre de la Justice dans le gouvernement de coalition de Benyamin Netanyahou, c'était en 2013-2014, ne cache pas ses désaccords avec le Premier ministre israélien.

Par Antoine MARIOTTI