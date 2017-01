Wisconsin : plongée au cœur du vote Trump

Le 20 janvier, Donald Trump sera investi de la présidence des États-Unis. Incarnation d’un changement radical dans la politique américaine, il a remporté, durant l’élection, plusieurs États jusque-là acquis aux démocrates. Parmi ceux-ci : le Wisconsin. Comment cet État populaire et rural s'est-il laissé convaincre par un milliardaire new-yorkais ? Notre reporter Gallagher Fenwick est allé à la rencontre de ces électeurs en quête de changement.

Avec ses champs à perte de vue et ses usines de papier, le Wisconsin représente le cœur de l'Amérique. À la fois rural et industriel, cet État du nord des États-Unis a longtemps été acquis aux démocrates. Aucun républicain ne s'y était imposé depuis Ronald Reagan en 1984. Si bien que Hillary Clinton, certaine de son coup, ne s'y est même pas déplacée lors de la campagne présidentielle.

Mais le 8 novembre 2016, coup de tonnerre : le Wisconsin est tombé dans l'escarcelle de Donald Trump. Personne n'avait prédit ce résultat. Aujourd'hui, il suffit de se rendre dans cet État, connu pour ses produits laitiers, pour mieux comprendre comment l'électorat populaire et rural a pu se laisser tenter par un milliardaire new-yorkais. Ici, pour les conservateurs, la victoire d'un candidat hétérodoxe, anti-sérail, a eu un goût de revanche contre une élite démocrate jugée méprisante à leur égard. D’aucuns se souviennent que le président sortant a accusé les conservateurs de s'accrocher à leurs armes et à leur religion. Et les attaques de Hillary Clinton, qui a qualifié les électeurs de Donald Trump de "panier de gens déplorables", a un peu plus creusé le fossé.

Ni rouge (républicain) ni bleu (démocrate), l'État du Midwest est... violet. Difficile de savoir de prime abord pour qui une personne a voté. Les histoires que nous avons recueillies ne sont pas celles de l’électeur qui n’arrive pas à joindre les deux bouts ni celles de l’électeur sans éducation. De la femme d’affaires à l’agriculteur, loin du cliché, notre reporter Gallagher Fenwick s’est immergé au cœur de "l’électorat Trump", à la rencontre des architectes de la victoire surprise du 45e président des États-Unis.



Par Gallagher FENWICK , Philip CROWTHER