"Never again" : le mouvement contre les armes qui bouscule l'Amérique

Les élèves rescapés de la fusillade du lycée de Parkland, en Floride, ont lancé un mouvement pour tenter de faire évoluer les lois sur la possession d'armes à feu aux États-Unis. Là où plusieurs générations ont échoué, ces adolescents rejoints par d'autres à travers tout le pays pourraient être à l'origine d'un réveil national. France 24 a rencontré des leaders de ce mouvement.

Le 14 février dernier, Nikolas Cruz, 19 ans, s’est rendu dans son ancien lycée de Parkland, en Floride, avec un fusil semi-automatique acquis légalement. Il a ouvert le feu et abattu 17 de ses camarades. Les rescapés de cette fusillade ont lancé le mouvement "Never again" ("Plus jamais ça") pour faire évoluer la législation sur les armes à feu, se prenant à espérer que Parkland soit la dernière tuerie de masse commise dans un établissement scolaire.

De Columbine (12 élèves tués en 1999) à Virginia Tech (33 morts en 2007) en passant par Sandy Hook (27 morts en 2012)... De nombreuses fusillades visant des élèves ou des étudiants ont tristement émaillé l’histoire récente des États-Unis. Ne serait-ce que depuis le depuis de l'année 2018, 18 cas de coups de feu tirés en milieu scolaire aux États-Unis ont été recensés. Et pourtant, jusqu’à présent, aucune fusillade de masse n’a permis de faire bouger les lignes encadrant la possession et le port d'armes à feu. Même les larmes de Barack Obama, après la tuerie de Sandy Hook, n’avaient pas ému les législateurs.

Réussir là où la génération précédente a échoué

La Floride compte plus de 2 millions de détenteurs de permis de port d'arme à feu. Cela représente environ un habitant sur dix, soit le ratio le plus élevé dans le pays. Pour acheter une arme, il suffit de pouvoir se prévaloir d'un casier judiciaire vierge. À cette législation, la plus souple des États-Unis, s'ajoute le 2e amendement de la Constitution, qui énonce : "Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, il ne pourra être porté atteinte au droit du peuple de détenir et de porter des armes". Pour les conservateurs et le puissant lobby de la National rifle association (NRA), ce texte suffit à garantir le droit de posséder une arme pour l'autodéfense.

Le changement pourrait bien venir des lycéens de Parkland. Traumatisés mais combatifs, ils se sont jurés de réussir là où leurs parents ont échoué, à l'instar de Tyra Hermans, l’une des élèves du lycée Marjory Stoneman Douglas. En mémoire de son ami Joaquin, tué dans la fusillade, elle consacre désormais tout son temps au mouvement #NeverAgain en participant à des marches et des manifestations jusque devant le Capitole, à Washington.

À l’image du hashtag #MeToo, le mouvement #NeverAgain prend aujourd’hui une ampleur nationale. Il a recueilli des millions de messages de soutien sur les réseaux sociaux. Au point de bousculer les mentalités : même le président Donald Trump, fervent défenseur du port d’arme, semble prêt à quelques concessions. Une marche pour une nouvelle législation se déroulera à Washington, le 24 mars prochain.

