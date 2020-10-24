الولايات المتحدة تعلن إرسال دوريات خفر السواحل إلى المحيط الهادئ لمواجهة أنشطة الصين

© أ ف ب/أرشيف

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة على لسان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان أنها أرسلت زوارق دورية لخفر السواحل لمواجهة أنشطة الصين التي "تزعزع استقرار" مناطق صيد السمك المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. وتتهم واشنطن الصين باستمرار بانتهاك القانون الدولي عبر قيام سفنها الحربية بمواكبة سفن صيد السمك العاملة في مناطق صيد دول أخرى مثل تايوان والفلبين وماليزيا.

إعلان اقرأ المزيد

اتهم روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان الجمعة الصين بالقيام بعمليات "صيد غير قانوني" و"مضايقة" قوارب صيد السمك الخاصة بجيرانها في المحيط الهادئ. وأعلنت واشنطن أنها أرسلت زوارق دورية لخفر السواحل إلى المنطقة لمواجهة أنشطة الصين التي "تزعزع استقرار" مناطق صيد السمك المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف أوبراين أن خفر السواحل الأمريكي "يقوم حاليا بنشر سفن دورية سريعة في غرب المحيط الهادئ". وأوضح مستشار الرئيس دونالد ترامب أن سفن الدورية من فئة "سانتينيل" ستقوم بمهام أمنية بحرية، بما في ذلك مساعدة الصيادين "بالتعاون مع شركاء في المنطقة يمتلكون قدرات محدودة للمراقبة البحرية".

وتتهم واشنطن الصين باستمرار بانتهاك القانون الدولي عبر قيام سفنها الحربية بمواكبة سفن صيد السمك العاملة في مناطق صيد دول أخرى.

وفي تموز/يوليو الماضي، تحدث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عن سلسلة من "التصرفات السيئة" في بحر الصين الجنوبي في الأشهر الأخيرة، متهما الجيش الصيني بإغراق قارب صيد فيتنامي و"بمضايقة" شركات ماليزية للتنقيب عن النفط ومرافقة قوارب صيد صينية إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لإندونيسيا.

وقال أوبراين إن قوة خفر السواحل التابع لوزارة الأمن الداخلي تنوي إبقاء عدد من زوارق الدوريات هذه بشكل دائم في أراضي ساموا الأمريكية في جنوب المحيط الهادئ.

وكانت إندونيسيا قد احتجت الشهر الماضي على توغل سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني في المنطقة الاقتصادية الحصرية لإندونيسيا، التي تقع بين المياه الإقليمية والمياه الدولية وتملك فيها الدولة الحق الحصري لاستغلال مواردها.

تطالب الصين بكل بحر الصين الجنوبي، بينما تعترض على ذلك دول عدة واقعة عليه مثل ماليزيا وفيتنام والفلبين وتايوان وإندونيسيا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك