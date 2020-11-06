رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن تؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

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رئيسة وزراء نيوزيلندا تحلف اليمين باللغتين الإنكليزية والماورية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في ويلينغتون

أدت رئيسة الوزراء في نيوزيلندا جاسيندا أردرن الجمعة اليمين الدستورية باللغتين الإنكليزية والماورية، بعد فوز ساحق في الانتخابات. وحققت أردرن للحزب العمالي أكبر فوز انتخابي منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أدائها في محاربة وباء كوفيد-19 وإشادة منظمة الصحة العالمية بمجهوداتها في التصدي لفيروس كورونا.

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بعد ثلاثة أسابيع على الانتخابات في نيوزيلندا، تولت رئيسة وزراء البلاد جاسيندا أردرن الجمعة مهامها لولاية ثانية.

وأدت المسؤولة العمالية البالغة 40 عاما التي تتمتع بشعبية كبيرة، اليمين باللغتين الإنكليزية والماورية في مراسم أقيمت في ويلينغتون.

وقالت "أقول ببساطة إن أوتيراروا نيوزيلندا حاضرة على هذه الطاولة" في إشارة إلى اسم البلاد بلغة الماوري. وقد عرضت تشكيلة حكومتها التي ضمت تمثيلا كبيرا للنساء ولهذه الإثنية.

وصرحت "يمثلون معا آفاقا مختلفة جدا ومواهب وخبرة هائلة فضلا عن التزام كبير في خدمة البلاد كما يتوقع خلال الأزمات".

وحققت أردرن للحزب العمالي أكبر فوز انتخابي منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أدائها المتين في محاربة وباء كوفيد-19.

وأظهرت النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة أن هذا الفوز أكبر مما كان يعتقد أساسا إذ حصلت أردرن على 50 % الأصوات وليس 49 % كما أعلن سابقا مع 65 من مقاعد البرلمان الـ120 وليس 64.

ومني الحزب الوطني (اليمين الوسط) تشكيلة المعارضة الرئيسية بخسارة كبيرة مكتفيا بـ33 مقعدا فقط ما أدى إلى استقالة نائب رئيس الحزب جيري براونلي الذي قاد الحملة الانتخابية.

فرانس24/ أ ف ب

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