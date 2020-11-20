أذربيجان تعلن استعادتها منطقة أغدام المتاخمة لناغورني قره باغ بموجب اتفاق وقف القتال مع أرمينيا

الكسندر نيمونوف ا ف ب

أحد جنود السلام الروس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في نقطة تفتيش في محيط ستيبانكرت، عاصمة ناغورني قرع باغ

استعادت أذربيجان الجمعة السيطرة على منطقة أغدام التي تنازل عنها الانفصاليون الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ بموجب اتفاق وقف الأعمال القتالية، كما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان. وتستعيد باكو بموجب الاتفاق الأقاليم الأذربيجانية السبعة التي كانت تشكل شريطا أمنيا للانفصاليين.

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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أنها استعادت، الجمعة، السيطرة على منطقة أغدام التي تنازل عنها انفصاليو ناغورني قره باغ الأرمن بموجب اتفاق وقف الأعمال القتالية.

وأغدام هي أولى ثلاث مناطق تسلم إلى أذربيجان بعدما سيطرت عليها القوات الأرمنية منذ ثلاثين عاما والحرب التي جرت في تسعينات القرن الماضي وخلفت عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف النازحين.

ويكرس الاتفاق الموقع في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر هزيمة الأرمن بعد ستة أسابيع من القتال قضى فيها آلاف على الأرجح هذا الخريف. وخسرت جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد أراضي لكنها ضمنت بقاءها.

بالإضافة إلى تحقيق مكاسب داخل ناغورني قره باغ بحد ذاتها ولا سيما شوشة ثاني مدن الإقليم، تستعيد باكو بموجب الاتفاق الأقاليم الأذربيجانية السبعة التي كانت تشكل شريطا أمنيا للانفصاليين.

واستعادت أربعة منها بقوة السلاح بينما ستتسلم ثلاثة أخرى هي أغدام الجمعة ، وكالباجار في 25 تشرين الثاني/نوفمبر ولاشين في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

ما هو دور تركيا في الاتفاق؟

في أغدام، قام الجنود الأرمن الخميس بتدمير وإحراق مقر قيادتهم قبل مغادرة المنطقة. وقد حدثت هجرة عكسية في نهاية الحرب في تسعينات القرن الماضي، إذ فر جميع السكان الأذربيجانيين من هذه المناطق. وبعد ذلك شجعت أرمينيا على توطين أرمن فيها.

وبينما لم يرد ذكر تركيا في أي مكان في اتفاق إنهاء الأعمال العدائية، أكدت أنقرة بعد توقيعه أن جنودا أتراكا سيشاركون في مراقبة وقف إطلاق النار من مركز تنسيق مشترك مع روسيا في أذربيجان.

ولا يشير الاتفاق إلى استئناف المفاوضات حول وضع المنطقة الانفصالية، القضية التي تسمم العلاقات في جنوب القوقاز منذ عقود.

فرانس24/ أ ف ب

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