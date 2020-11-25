أستراليا تجرد لأول مرة متورطا في مخطط إرهابي من الجنسية

أ ف ب/ أرشيف

عناصر من الشرطة الأسترالية في دورية عند مطار سيدني بتاريخ 31 تموز/يوليو 2017

في إجراء غير مسبوق، جردت أستراليا أحد مواطنيها، وهو جزائري المولد، من الجنسية لتورطه في قضايا إرهاب. وكان هذا الشخص أدين في قضية مخطط إرهابي يعود إلى 2005. وحكم عليه بالسجن 15 عاما. ورغم قضاء عقوبته لايزال خلف القضبان باعتبار أن القوانين المحلية تسمح بإبقاء السجناء المدانين في مثل هذه القضايا ثلاث سنوات إضافية. وأمام محاميه 90 يوما للطعن في قرار إعادته للجزائر.

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سحبت الحكومة الأسترالية الجنسية من رجل دين إسلامي متهم في قضايا إرهاب، جزائري المولد، وفق ما أعلنه وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون الأربعاء.

وكان هذا الشخص، المدعو ع - ب، أدين بقيادة خلية إرهابية، خططت لزرع قنبلة في مباراة لكرة القدم في ملبورن عام 2005. وأصبح أول شخص يجرد من جنسيته وهو ما زال في أستراليا.

وقال دوتون للصحفيين في برزبين: "إذا كان شخص يشكل خطرا إرهابيا كبيرا على بلادنا، سنفعل كل ما هو ممكن في إطار القانون الأسترالي لحماية الأستراليين".

وأُدين ع - ب في ثلاثة اتهامات بالإرهاب. وحكم عليه بالسجن 15 عاما لقيادته جماعة إرهابية ولانتمائه لجماعة إرهابية وحيازته مواد مرتبطة بالتخطيط لعمل إرهابي.

وما زال المتهم محتجزا في سجن أسترالي رغم انتهاء فترة عقوبته. ويسمح القانون الأسترالي باستمرار حبس أي مدان في اتهامات إرهابية لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.

وطعن محامو ع - ب في استمرار حبسه. وأمامهم 90 يوما للطعن في قرار إعادته للجزائر.

ولا يسمح القانون الأسترالي بتجريد شخص من الجنسية إلا إذا كان يحمل جنسية أخرى.

وكانت أستراليا في 2019 قد نزعت جنسية ن - ب الذي اتهمته بتجنيد مقاتلين لتنظيم "الدولة الإسلامية" والمحتجز حاليا في تركيا. ودفعت أستراليا بأنه يحمل جنسية فيجي، لكن السلطات هناك نفت ذلك مما وتر العلاقات بين البلدين.

فرانس24/ رويترز

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