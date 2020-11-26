تركيا: الحكم على 337 شخصا بالسجن المؤبد في قضية محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016

حكم القضاء التركي الخميس على 337 شخصا بالسجن مدى الحياة على إثر محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العام 2016. ومن بين هؤلاء ضباط وطيارون في سلاح الجو التركي، تمت إدانتهم بتهمة "محاولة الانقلاب على النظام الدستوري" و"محاولة اغتيال الرئيس" و"جرائم قتل متعمدة".

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قضت محكمة في أنقرة الخميس بالسجن مدى الحياة على 337 شخصا من بينهم ضباط وطيارون في سلاح الجو التركي، في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان العام 2016.

وتمت إدانة هؤلاء الأشخاص بتهمة "محاولة الانقلاب على النظام الدستوري" و"محاولة اغتيال الرئيس" و"جرائم قتل متعمدة" على ما جاء في ملخص للحكم.

إلى ذلك، حكم على 60 شخصا بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة، فيما برئ 75 في ختام هذه المحاكمة التي شملت نحو 500 متهم.

ومن الأشخاص المحكوم عليهم طيارون قصفوا مواقع عدة لها رمزية في العاصمة أنقرة مثل البرلمان، وضباط ومدنيون قادوا محاولة الانقلاب من قاعدة أكنجي ليل 15-16 تموز/يوليو 2016.

وحكم على غالبية هؤلاء المتهمين بالسجن مدى الحياة مع "ظروف مشددة" للعقوبة. ويشمل ذلك ظروف سجن أكثر صرامة وهي عقوبة حلت في الترسانة القانونية التركية مكان عقوبة الإعدام التي ألغيت العام 2004.

وتجرى محاكمات أخرى مع عدد أكبر من المتهمين. فيحاكم 520 شخصا في إطار قضية على ارتباط مع نشاطات الحرس الجمهوري خلال ليلة الانقلاب الفاشل. وانجز حتى الآن ما لا يقل عن 289 محاكمة مرتبطة بهذه المحاولة فيما تتواصل عشر محاكمات.

ودانت المحاكم حتى الآن نحو 4500 شخص الحكم على ثلاثة آلاف منهم تقريبا بالسجن مدى الحياة على ما تظهر الأرقام الرسمية.

ويتهم أردوغان الداعية فتح الله غولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب هذه. ويقيم غولن الحليف السابق للرئيس التركي في الولايات المتحدة وهو ينفي أن يكون يقف وراء محاولة الانقلاب.

ومن الجدير ذكره أن السلطات تلاحق دونما هوادة أنصار غولن منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، وقد قامت بعمليات توقيف لا سابق لها في تاريخ تركيا الحديث. وأوقف عشرات آلاف الأشخاص وأقيل اكثر من 140 ألف شخص من مناصبهم. وتستمر التوقيفات حتى اليوم مع أن وتيرتها تراجعت بعد خمس سنوات على محاولة الانقلاب.

فرانس24/أ ف ب

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