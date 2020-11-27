الجيش الأسترالي يطرد 13 جنديا متورطا في مقتل 39 أفغانيا "بشكل غير قانوني"

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طرد الجيش الأسترالي 13 جنديا من صفوفه، وفق ما أعلنه الجمعة، بسبب مخالفات قانونية ارتكبوها أثناء عملهم في أفغانستان. وكشف تحقيق أن وحدات من قوات النخبة الأسترالية "قتلت بشكل غير قانوني" 39 مدنيا وسجينا أفغانيا على الأقل. ودعا إلى إحالة 19 جنديا للشرطة الفيدرالية الأسترالية ودفع تعويضات لأسر الضحايا.

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قرر الجيش الأسترالي طرد 13 جنديا إثر تقرير عن ممارسات "غير قانونية"، صدرت منهم في أفغانستان، ويمكن أن تشكل جرائم حرب، وفق ما أعلنه الجمعة.

وقال قائد في الجيش ريك بور إن الإدارة أخطرت الجنود بفصلهم الذي سيتم خلال أسبوعين ما لم ينجحوا في تغيير القرار عبر استئنافه.

وكشف تحقيق جرى لسنوات حول سلوك الجيش الأسترالي في أفغانستان أن وحدات النخبة في القوات الخاصة "قتلت بشكل غير قانوني" 39 مدنيا وسجينا أفغانيا على الأقل.

ودعا التقرير إلى إحالة 19 شخصا للشرطة الفيدرالية الأسترالية ودفع تعويضات لأسر الضحايا. كما دعا إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات داخل الجيش.

وأكد بور حق الجنود المعنيين في محاكمة عادلة. وقال "نحن جميعا مصممون على تعلم الدروس من التحقيق وجعل الجيش يخرج أقوى وأكثر كفاءة وفعالية". وأضاف أنه "ستتم دراسة كل حالة ووضع كل جندي على حدة".

وبعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، أرسلت أستراليا أكثر من 26 ألف جندي إلى أفغانستان للقتال إلى جانب القوات الأمريكية وقوات التحالف ضد طالبان والقاعدة وجماعات إسلامية أخرى.

فرانس24/ أ ف ب

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