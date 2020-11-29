قتلى وجرحى من عناصر الأمن في هجوم انتحاري على قاعدة للجيش الأفغاني بولاية غزنة

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عنصر من قوات الأمن الأفغانية في ولاية غزنة بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2018.

قتل ما لا يقل عن 26 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية الأحد في هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري على قاعدة للجيش الأفغاني في عاصمة ولاية غزنة، التي كانت مسرحا لمعارك متكررة بين طالبان والقوات الحكومية. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الانتحاري فجّر سيارة مليئة بالمتفجرات في غزنة، فيما قال مدير مستشفى غزنة "تلقينا 26 جثة و16 جريحا حتى الآن. جميعهم عناصر أمن".

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أدى هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على قاعدة للجيش في أفغانستان الأحد لمقتل 26 عنصرا أمنيا، وفق ما أفاد مسؤولون، في هجوم يعد بين الأكثر دموية ضد القوات الأفغانية على مدى الأشهر الأخيرة.

ووقع الهجوم على أطراف عاصمة ولاية غزنة (شرق) والتي كانت مسرحا لمعارك متكررة بين طالبان والقوات الحكومية. وقال مدير مستشفى غزنة باز محمد همت لوكالة فرانس برس "تلقينا 26 جثة و16 جريحا حتى الآن. جميعهم عناصر أمن".

وأكّد عضو مجلس ولاية غزنة ناصر أحمد فقيري الحصيلة. بدوره، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية طارق أريان أن الانتحاري فجّر سيارة مليئة بالمتفجرات في غزنة، دون أن يذكر أي حصيلة للضحايا.

فرانس24/ أ ف ب

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