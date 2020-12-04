فضاء: المسبار الصيني في طريقه إلى الأرض بعدما جمع عينات من القمر للمرة الأولى منذ 40 عاما

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للمرة الأولى منذ 40 عاما، أنجز المسبار الصيني "شانغي 5" الخميس مهمته على سطح القمر والمخصصة لجمع عينات منه وحملها إلى الأرض. وأظهرت مشاهد بثتها محطة التلفزيون الرسمية "سي سي تي في" أن المسبار الذي كان قد حط على سطح القمر الثلاثاء غادره في الساعة 23,10 من يوم الخميس بتوقيت بكين بعد وقت قصير من غرسه العلم الصيني.

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أوضحت وكالة الفضاء الوطنية الخميس أن المسبار الصيني "شانغي 5" الذي كان مخصصا لجمع عينات من القمر وحملها إلى الأرض قد غادر سطح القمر بسلام. وتعتبر المهمة هي الأولى من نوعها منذ 40 عاما.

وأظهرت مشاهد بثتها محطة التلفزيون الرسمية "سي سي تي في" أن المسبار الذي كان حط على سطح القمر الثلاثاء غادره في الساعة 23,10 من يوم الخميس بتوقيت بكين (15,10 بتوقيت غرينيتش) بعد وقت قصير من غرسه العلم الصيني.

ويتكوّن "شانغي 5" من أجزاء عدة، هي مركبة مدارية (بقيت في مدار القمر خلال تنفيذ المهمة)، ومركبة هبوط قمرية (حطّت على سطح القمر)، ووحدة صعود (من السطح إلى مدار القمر).

والجزء الأخير هو الذي غادر سطح القمر مدفوعا بمحرك تبلغ قوة دفعه ثلاثة آلاف طن، واستغرق طيرانه ست دقائق، على ما أوضحت وكالة الفضاء الوطنية.

ووضعت العيّنات أولا في وحدة الصعود، على أن يتم إفراغها في الكبسولة التي ستعود إلى الأرض، وهي مهمة تبدو شديدة الدقة.

وفي حال تمكن المسبار من العودة بالعينات إلى الأرض، ستصبح الصين ثالث دولة تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقا.

وتمت آخر محاولة سوفياتية بواسطة مركبة "لونا 24" غير المأهولة العام 1976، وقد أنجزت بنجاح.

وأبرزت محطة التلفزيون الرسمية "سي سي تي في" ما تتطلبه العملية من درجة عالية من التقنية، إذ وصفت مهمة "شانغي 5" بأنها واحدة "من أكثر المهام دقّة" في تاريخ برنامج الفضاء الصيني.

فرانس24/ أ ف ب

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