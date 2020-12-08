نيوزيلندا: تقرير يفيد بأن الاعتداء على مسجدي كرايستشيرش لم يكن في الاستطاعة تجنبه

توصل تقرير حول اعتداء مسجدي كرايستشيرش الذي وقع في 15 من مارس/ آذار 2019 في نيوزيلندا، إلى أن وكالات الأمن كانت تركز تقريبا على التهديد من إرهاب الإسلاميين بدرجة رئيسية، وإلى أن قوات الأمن لم تقم بعمليات التفتيش المناسبة على تراخيص الأسلحة النارية، إلا أن هذه الإخفافات لم تكن لتمنع الاعتداء. واعتذرت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن عن التقصير وأكدت أن "اللجنة لم تتوصل إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم. لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها".

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ذكر تقرير في اعتداء مسجدي كرايستشيرش العام الماضي أن وكالات الأمن في نيوزيلندا تركز تقريبا على التهديد من إرهاب الإسلاميين فحسب، وأن الشرطة تقاعست عن إجراء عمليات تفتيش مناسبة على تراخيص الأسلحة النارية.

لكن لجنة التحقيق الملكية قالت إنه على الرغم من أوجه القصور، لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها أن تنبهها إلى الهجوم الوشيك للمتعصب للعرق الأبيض، الذي قتل 51 من المصلين في مسجدين في كرايستشيرش يوم 15 مارس/ آذار 2019.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان بعد نشر التقرير "لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم. لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها".

وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير.

فرانس 24 / رويترز

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