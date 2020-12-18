أفغانستان: أكثر من 11 قتيلا في انفجار خلال تجمع ديني شرق البلاد

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قتل أكثر من 11 شخصا الجمعة بعد وقوع انفجار بدراجة نارية مفخخة شرق أفغانستان، خلال تجمع في إطار مناسبة دينية وفق ما أكد مسؤولون رسميون. ويذكر أن مصادر أخرى تحدثت عن وقوع 15 قتيلا.

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انفجرت دراجة نارية مفخخة في شرق أفغانستان الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا كانوا متجمعين في إطار مناسبة دينية، على ما أفاد مسؤولون.

وأفاد المتحدث باسم حاكم ولاية غزنة وحيد الله جمعة زاده أن "الانفجار وقع خلال تجمع في منطقة غيلان" في الولاية، مضيفا أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 20 بجروح. كما لفت إلى أن بين الجرحى أطفالا.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان وقوع الانفجار لكنه تحدث عن مقتل 15 شخصا. وأوضح أن المتفجرات كانت موضوعة على دراجة نارية متوقفة قرب منزل في البلدة كانت تقام فيه المناسبة الدينية.

يذكر أن غزنة تشهد مواجهات منتظمة بين حركة طالبان والقوات الأفغانية.

وقد قتل 30 عنصر أمن الشهر الماضي عندما هاجم انتحاري بسيارة مفخخة قاعدة للجيش قرب مدينة غزنة عاصمة الولاية.

وأتى الهجوم الأخير في حين تجري حركة طالبان والحكومة الأفغانية مفاوضات سلام في الدوحة لوضع حد للحرب المستشرية في البلاد.

فرانس24/رويترز

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